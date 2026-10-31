¡Qué fecha! La "A" define todo esta tarde: playoffs, descenso y promoción

Sporting, La Armonía, San Francisco y Libertad quieren evitar el descenso o la promoción. Fotos: Archivo-La Nueva.

Con casi todo por definirse se disputa esta tarde la última fecha del Torneo Clausura de la Primera División "A" de la Liga del Sur.

Los cuatro partidos de hoy se disputarán de manera unificada desde las 15 y en escenarios naturales.

A falta de tres puntos en juego, la única certeza es que Huracán de Ingeniero White (ganador del Torneo Apertura) tiene el número "1" y tendrá una chance extra en caso de ser eliminado en los playoffs.

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Por lo que hoy se completarán los otros tres cupos de los cruces en busca del título y, además, el descenso y la promoción.

En la zona baja, los que luchan por permanecer en la elite son: Sporting (hoy último con 29 puntos), La Armonía (en Promoción, con 31 unidades) y San Francisco (también con 31 unidades, pero con ventaja con el Velezano). Mientras que Libertad (33 puntos) ya escapó del descenso directo, pero todavía tiene chances de Promoción.

Cabe recordar que ante una igualdad en el puesto de descenso entre dos o más equipos será necesario jugar un partido (en caso de ser dos) o un triangular.

Por su parte, ante una paridad en la zona de Promoción, se tomarán los partidos entre sí entre los involucrados teniendo en cuenta las etapas clasificatorias del Apertura y el Clausura.

Además, si uno de los equipos involucrados termina en promoción o descenso, también se encuentra en zona de playoffs, libera cupo.

*Los partidos

El líder Huracán visitará a Bella Vista, que buscará puntos clave para asegurar su permanencia en los cruces y, además, buscar la mejor posición posible.

El juego en La Loma irá sin público visitante y será dirigido por Daniel Méndez.

Además, en Villa Rosas, Libertad y La Armonía jugarán un mano a mano para alquilar balcones.

El partido en el Manuel Manzano será dirigido por Franco Páez.

Mientras que en Punta Alta, Sporting esperará por Villa Mitre, con Oscar Perotti como juez.

Por último, en Villa Italia, se medirán San Francisco y Liniers con arbitraje de Fernando Márquez.

*Las chances

Si Libertad gana o empata, zafa de todo.

Si San Francisco gana, escapa de todo. Además, sería segundo de cara a los cruces por el título.

Aunque si el Santo empata podría caer en Promoción e, incluso, en un doble o triple empate por el descenso directo.

La Armonía ganando zafa de todo y, además, juega los playoffs por el título.

Si el velezano empata se asegura evitar el descenso directo, ya que en el peor escenario Sporting podría alcanzarlo y deberían jugar un partido desempate.

El equipo puntaltense está obligado a ganar para que algún otro resultado le sirva y las posibilidades en ese caso son varias: zafar de todo si San Francisco y La Armonía pierden (también juega playoffs); alcanzar a alguno de los dos (si uno de esos equipos empata) o bien generar un triple empate (si La Armonía y San Francisco igualan).

En caso de darse un triangular, se disputara a una sola rueda, en cancha neutral y todos los equipos arrancando con cero puntos.

El ganador zafa de todo y de estar entre los 4 primeros, juega playoffs. El segundo, irá a Promoción y el tercero, desciende.

*Las tablas

-Clausura:

1°) Huracán, 21 puntos.

2°) San Francisco, 18.

3°) Bella Vista, 17.

4°) La Armonía, 17.

-------------------------------- Playoffs

5°) Sporting, 16.

6°) Libertad, 15.

7°) Villa Mitre, 15.

8°) Liniers, 13.



-General:



1°) Huracán, 47 puntos.

2°) Bella Vista, 42.

3°) Lineirs, 36.

4°) Villa Mitre, 34.

5°) Libertad, 33.

6°) San Francisco, 31.

-------------------------------- Promoción

7°) La Armonía, 31.

-------------------------------- Descenso

8°) Sporting, 29.