Bahía cayó ante La Plata en semifinales del Provincial U17 que se disputa en Mar del Plata
El representate bahiense cedió, 73 a 66 y jugará ante Pergamino, por el tercer puesto.
Bahía perdió este atardecer frente a La Plata, 73 a 66, en las semifinales del Provincial U17 que se disputa en Mar del Plata.
En consecuencia, el representante bahiense jugará por el tercer puesto, mañana a las 10, frente a Pergamino, que perdió frente al local, 101 a 76.
El primer tiempo resultó sumamente parejo y de marcador cambiante, ganando el cuarto inicial Bahía 21-17 y empatando el segundo 12-12 (33-39).
En el complemento tuvo un mejor inicio el equipo platense (8-0) volviendo a pasar al frente, 37 a 33.
Bahía logró recuperarse y nuevamente pudo ponerse en ventaja (38-37), aunque tuvo un mejor cierre de ese período La Plata, estableciendo 5 de ventaja (24-15 ganó el cuarto).
Ya en el último, Bahía sufrió un parcial de 8-0 (61-48) y recién anotó cuando transcurrían 5m30 del cuarto, a esa altura, perdiendo por 11, diferecia que llegó a recortar a 3 en el último minuto.
El principal exponente de Bahía resultó Mateo Gizzi, con 15 puntos (1-6 en triples, 4-6 en dobles y 4-9 en libres), más 9 rebotes, 4 recuperos y 3 asistencias.
En tanto, Mirko Marcos bajó 8 rebotes y anotó 5 puntos, mientras que Felipe Germain aportó 13 unidades (1-10 en t3, 1-4 en t2 y 8-8 en t1), más 6 rebotes.
La síntesis:
Bahía Blanca (66): L. Mattioli (1), B. Sosa (7), F. Germain (13), E. Diez (6), G. Di Stéfano (3), fi; G. Gasparini (5), M. Marcos (5), M. Gizzi (15), M. Santillán, T. Renzi (3), Gino Basaul y V. Perticarari (8). DT: Mauro Richotti.
La Plata (73): S. Tognetti (9), E. Conca (5), F. Rossi (8), S. Borda (18), S. Morales (7), fi; S. Silva (10), B. Ucci, R. Lombardi (3), M. Young (5), J. Paoletti (5), S. Núñez (3) y G. Garraza. DT: Iván Signorelli.
Cuartos: Bahía, 21-17; 33-29 y 48-53.
Árbitros: Juan Rincón (Necochea) y Alfonso Bustos (Pergamino).
Cancha: Kimberley.
El plantel
Los 12 jugadores de Bahía:
Jugador Club
Genaro Di Stéfano Bahiense del Norte
Mateo Gizzi Estrella
Mateo Santillán L.N. Alem
Felipe Germain Napostá
Bautista Sosa Napostá
Gino Basaul Olimpo
Luciano Mattioli Olimpo
Tomás Renzi Olimpo
Emanuel Diez Villa Mitre
Franco Gasparini Villa Mitre
Mirko Marcos Villa Mitre
Valentino Perticarari Villa Mitre
Entrenador: Mauro Richotti.
Asistente: Sebastián Dodero.
PF: Wilfredo Lozano y Ezequiel Micca.