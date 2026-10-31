Bahía cayó ante La Plata en semifinales del Provincial U17 que se disputa en Mar del Plata

Bahía perdió este atardecer frente a La Plata, 73 a 66, en las semifinales del Provincial U17 que se disputa en Mar del Plata.

En consecuencia, el representante bahiense jugará por el tercer puesto, mañana a las 10, frente a Pergamino, que perdió frente al local, 101 a 76.

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El primer tiempo resultó sumamente parejo y de marcador cambiante, ganando el cuarto inicial Bahía 21-17 y empatando el segundo 12-12 (33-39).

En el complemento tuvo un mejor inicio el equipo platense (8-0) volviendo a pasar al frente, 37 a 33.

Bahía logró recuperarse y nuevamente pudo ponerse en ventaja (38-37), aunque tuvo un mejor cierre de ese período La Plata, estableciendo 5 de ventaja (24-15 ganó el cuarto).

Ya en el último, Bahía sufrió un parcial de 8-0 (61-48) y recién anotó cuando transcurrían 5m30 del cuarto, a esa altura, perdiendo por 11, diferecia que llegó a recortar a 3 en el último minuto.

El principal exponente de Bahía resultó Mateo Gizzi, con 15 puntos (1-6 en triples, 4-6 en dobles y 4-9 en libres), más 9 rebotes, 4 recuperos y 3 asistencias.

En tanto, Mirko Marcos bajó 8 rebotes y anotó 5 puntos, mientras que Felipe Germain aportó 13 unidades (1-10 en t3, 1-4 en t2 y 8-8 en t1), más 6 rebotes.

La síntesis:

Bahía Blanca (66): L. Mattioli (1), B. Sosa (7), F. Germain (13), E. Diez (6), G. Di Stéfano (3), fi; G. Gasparini (5), M. Marcos (5), M. Gizzi (15), M. Santillán, T. Renzi (3), Gino Basaul y V. Perticarari (8). DT: Mauro Richotti.

La Plata (73): S. Tognetti (9), E. Conca (5), F. Rossi (8), S. Borda (18), S. Morales (7), fi; S. Silva (10), B. Ucci, R. Lombardi (3), M. Young (5), J. Paoletti (5), S. Núñez (3) y G. Garraza. DT: Iván Signorelli.

Cuartos: Bahía, 21-17; 33-29 y 48-53.

Árbitros: Juan Rincón (Necochea) y Alfonso Bustos (Pergamino).

Cancha: Kimberley.

El plantel

Los 12 jugadores de Bahía:

Jugador Club

Genaro Di Stéfano Bahiense del Norte

Mateo Gizzi Estrella

Mateo Santillán L.N. Alem

Felipe Germain Napostá

Bautista Sosa Napostá

Gino Basaul Olimpo

Luciano Mattioli Olimpo

Tomás Renzi Olimpo

Emanuel Diez Villa Mitre

Franco Gasparini Villa Mitre

Mirko Marcos Villa Mitre

Valentino Perticarari Villa Mitre

Entrenador: Mauro Richotti.

Asistente: Sebastián Dodero.

PF: Wilfredo Lozano y Ezequiel Micca.