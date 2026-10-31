Argentino volvió a perder aunque mantiene chances matemáticas

Argentino no logra torcer el rumbo en el Regional Pampeano A. Luego de perder este sábado ante San Ignacio (Mar del Plata) por 48 a 25, complicó la continuidad de la segunda plaza de la Unión de Rugby del Sur en la categoría.

Si bien marcha último y sin puntos en la mini tabla de la Reválida A-B, El Chancho aún mantiene posibilidades matemáticas de culminar en el 2º lugar. Tendrá que ganarle a Biguá por más de 7 puntos y por 3 tries o más de diferencia. También, que San Ignacio venza a Unión del Sur por más de 7 puntos. Después, deberá favorecerlo el criterio de un eventual desempate con Biguá, que hoy superó con punto bonus a Unión del Sur por 39 a 19, en un resultado que jugó a favor del Azul.

Esta tarde en Valle Hermoso el XV bahiense tuvo unos 20/25 minutos parejos (7-7, 12-12) pero San Ignacio comenzó a despegarse hacia el final de la primera etapa, que ganó 24-12.

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Ya en la segunda parte el rojiverde estableció un quiebre definitivo ante un elenco bahiense que todavía no pudo ganar en su vuelta al Regional A tras 16 presentaciones.

Los puntos de Argentino llegaron por tries de Guido Marconi (2) y Baltazar Montero más 2 penales y 2 conversiones de Ramiro Correa.

El conjunto bahiense formó hoy con 1. Facundo Aristimuño, 2. Francisco Ramírez, 3. Pablo Cerlijenko; 4. Martiniano Barsellini y 5. Santiago Ramos; 6. Francisco Maenza, 7. Nicolás Hernández, 8. Nicolás Marengo; 9. Pedro Selvarolo (capìtán) y 10. Ramiro Correa; 11. Tomás Moro, 12. Guido Marconi, 13. Martín Olivero, 14. Agustín Grunewald; 15. Tomás Expósito.

Como definidores estarán, 16. Valentín Infante, 17. Guido Ermiaga, 18. Manuel Otero, 19. Julián Gargiulo, 20. Emiliano Barrera, 21. Matías d'Empaire, 22. Manuel Molina y 23 Alejo Marconi.

La tercera y última fecha se jugará el sábado 14 de noviembre con Argentino-Biguá y Unión del Sur-San Ignacio.

Así quedaron las posiciones:

Ganó Santa Rosa RC

Este sábado también se jugó la segunda fecha de la Reválida B-C, que arrojó la segunda victoria de Santa Rosa RC para otorgarle la segunda plaza URS en el TRP B 2027.

El XV de la margarita derrotó como local a Campo de Pato (Balcarce) por 36 a 22 como local, en partido arbitrado por Esteban Szelagowski (Sur).

Los locales vencieron con punto bonus (6 tries a 3).

Santa Rosa RC le había ganado en la primera fecha a Estudiantes de Olavarría por 26 a 8.

Campeones juveniles

Este sábado fue día de definiciones en las categorías juveniles de la Unión de Rugby del Sur.

Se consagraron Sociedad Sportiva en M18 (40-27 a Argentino en la última fecha, arbitrado por Gianfranco Canzio), Sociedad Sportiva en M17 (24-22 a Argentino en la última fecha, dirigido por Alejandro Bermejo), Santa Rosa RC en M16 y Argentino en M15 (empató en 24 en la última ante Sportiva, pero ganó por desempate reglamentario).

URBA: Hindú finalista

Hindú se metió en la gran final del torneo Top 14 de la URBA al ganarle este sábado la semifinal a CASI por 16 a 12 en La Catedral (CASI).

El Elefante jugará la final contra Newman, que el viernes a la noche eliminó a Alumni (25-20).

La definición, en la que el Cardenal irá por el bicampeonato, se jugará el próximo sábado 7 nuevamente en CASI (17.10).