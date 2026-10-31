Susbielles aseguró que sin "Zona Fría" los bahienses pagarán entre un 110 o 120% más

El intendente Municipal Federico Susbielles emitió un video en su cuenta personal de X indicando que las nuevas tarifas de gas con la exclusión de Bahía Blanca de Zona Fría tendrán un impacto más grave del pensado.

De cara a la cámara, el titular del ejecutivo local fue muy duro con el Gobierno Nacional y con los dirigentes libertarios locales, al indicar que pusieron a los bahienses en una posición de "ciudadanos de segunda" al retirarles el beneficio de Zona Fría que subsidiaba la boleta de gas.

"Lamentablemente no tengo buenas noticias", comenzó el intendente. Aseguró que lo que ellos preveían es peor, ya que el subsidio aplicará solo una parte del boleta y que, teniendo en cuenta el consumo promedio en invierno de los bahienses, el golpe será entre "110 y 120% más de lo que pagaron el invierno pasado".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"El Gobierno Nacional reglamentó la ley y fijó los cuadros tarifarios y confirmó lo que nosotros veníamos diciendo, no solo vamos a pagar el doble que otras ciudades que tienen las mismas temperaturas como Viedma, Neuquén, Santa Rosa, Carmen de Patagones, sino más del doble. Ciudadanos de segunda, totalmente olvidados y desplazados", afirmó.

Además, Susbielles aseguró que esto afecta al 100% de los usuarios, ya que todos o su gran mayoría, consumen más del monto mínimo para obtener algún descuento: "El Gobierno Nacional primero bajó el subsidio al 20%. O sea, si vos tenés un subsidio del 50% o del 30% y estás dentro de los subsidios focalizados, ahora solamente vas a tener un subsidio del 20%. Ahí ya perdiste, pero no es todo. Antes el descuento era sobre el 100% de la factura. Ahora es solamente sobre un paquete básico que va entre los 90 y los 120 metros cúbicos mensuales, pero los bahienses en época invernal consumimos entre los 300 y los 500 metros cúbicos", explicó.

El intendente indicó que los dirigentes libertarios encubrieron lo que iba a ocurrir y que van a seguir reclamando en la justicia por la recomposición del subsidio para la ciudad: "Todas las facturas van a estar sobre el 110 o el 120%. Lo hizo Milei, lo encubrieron los dirigentes libertarios locales", aseguró.

"Nosotros vamos a seguir defendiendo a Bahía Blanca. Esperamos con respeto una respuesta de la Justicia Federal a nuestro reclamo. Pero voy a decirlo una y mil veces.

Bahía Blanca es zona fría y la vamos a seguir defendiendo", cerró Susbielles.