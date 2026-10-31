Operativo policial: secuestraron el auto de un joven que conducía drogado

Policías e inspectores de Tránsito secuestraron anoche en la zona del Parque de Mayo el automóvil de un joven que fue sorprendido conduciendo luego de haber consumido estupefacientes, informaron fuentes oficiales.

El procedimiento se produjo poco antes de la medianoche, en Córdoba y 12 de Octubre, cuando los efectivos de la Policía Local interceptaron un rodado Peugeot 206, en el que se movilizaban tres persones de entre 22 y 26 años.

Desde esa repartición indicaron que durante el procedimiento detectaron que llevaban entre sus pertenencias dos envoltorios conteniendo cogollo de marihuana y dos cigarrillos combustionados de la misma sustancia.

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Frente a esta situación convocaron a personal municipal del área de Tránsito que le realizó al conductor de la unidad la prueba de drager test, que arrojó resultado positivo para marihuana y cocaína.

De esa forma, se produjo el secuestro de la unidad y se labró la infracción correspondiente con intervención del Juzgado de Faltas local.

Por otra parte, los uniformados notificaron a la UFIJ N° 19 sobre el hallazgo de los estupefacientes.