Liberaron al acosador de Homero Pettinato y "La Reini" Gonnet

Hernán Claudio Di Carlos, más conocido como "Hernán Bloquero" y también por haber intimidado durante varios años a los influencers Homero Pettinato y Sofi "La Reini" Gonnet, recuperó la libertad en las últimas horas luego de haber estado en un centro de salud mental en la ciudad bonaerense de Junín.

Los profesionales que atendieron a Di Carlos, quien estuvo detenido y fue declarado inimputable, tomaron esa decisión y lo autorizaron a continuar con el tratamiento de manera ambulatoria.

La liberación del acosador fue concedida por la jueza civil de Junín, María Fabiana Patiño, quien está a cargo de su legajo, pero ante esta situación, tanto Pettinato como Gonnet solicitaron que les entreguen los botones antipánico.

De hecho, la Justicia porteña no estaba al tanto de la liberación de esta persona, ya que sus pares de Junín no se lo habían comunicado.

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Por su parte, Di Carlos retomó su actividad en las redes sociales, y tras salir del centro asistencial subió un posteo con el texto: "Los haters (odiadores) son y serán siempre el mismo problema", y agregó "Lo dije hace poco y lo vuelvo a decir, estamos más vivos que nunca, y como podrán ver, en plena calle".

En tanto, y días antes de la liberación, Pettinato había dicho que "amenazar a alguien de muerte es un delito y es gravísimo".

"Es una persona que tiene que estar estabilizada y entender (…). Mi máxima preocupación es por Sofía, porque una persona no puede hostigar de esa manera, mandar stories todo el día y sentir que es parte de la vida del famoso", completó. (NA)