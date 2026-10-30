Liga Nacional Femenina: Unión Bahía intentará meter el segundo en el Manu Ginóbili

Isabel Sorzini fue una de las que convirtió en el primero. Foto: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Unión Bahía se presenta nuevamente en la ciudad, recibiendo a Quilmes, desde las 21.30, en Bahiense del Norte, con arbitraje de Eduardo Ferreyra y Juan Cruz Schernenco.

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Es el último partido de la primera rueda, correspondiente a la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina y, al mismo tiempo, la reedición de la final de la Liga Provincial, disputada el 9 de agosto en el José Martínez marplatense, con triunfo de las tricolores, 62 a 52.

De todos modos, ambas habían conseguido el día previo el objetivo de clasificar a la Liga Nacional.

Bahía vuelve al Manu Ginóbili, donde ganó su único compromiso, en cuatro presentaciones, ante Peñarol, 71 a 58.

Fue el partido que convirtió mayor cantidad de puntos.

En su debut cedió ante Boca, en Villa Mitre, 67-38, después llegó el triunfo y de su primera gira regresó con dos derrotas: 66-62 ante El Biguá y 70-48 frente a Independiente, ambos de Neuquén.

Tras esta presentación, el representante bahiense será visitante frente a Vélez -el jueves- y ante Boca -el viernes-.

Quilmes, dirigido por Daiana Di Benedetto, acumula tres victorias y dos caídas, con la misma base del plantel que jugó la Liga Provincial que, por cierto, tiene algunas jugadoras realmente de nivel, como Micaela Sancisi, Maitena Merino y Juana Barrionuevo, más Mora García Duffy y Gisel Botta.

Uno de los desafíos del joven Unión Bahía es tratar de superar la media de puntos: 54,8.

El plantel

Las 12 elegidas de Unión Bahía para hoy Agostina Leguizamón, Belén Tombesi, Delfina Álves da Florencia, Isabella Roldán, Isabel Sorzini, Ileana Corvalán, Isabella Larrasolo, Martina Bussetti, Isabella Canutti, Camila Gherzi, Uma Di Yorio y Julia Quinteros. DT: Julián Turcato.

Anoche, dos locales

En uno de los dos partidos disputados anoche por la Conferencia Sur, Boca derrotó como local a El Biguá, 69-59, con 18 puntos y 10 rebotes de Julia Fernández, más 14 unidades y 16 rebotes de Florencia Fernández, sumándose Candela Gentinetta, con 14 puntos y otros tantos rebotes.

En tanto, Vélez también le ganó como local a Independiente, 57 a 43.

Para hoy

Hoy también se enfrentan, por la Conferencia Sur, Vélez-El Biguá y Boca-Independiente.

Posiciones

1º) Boca, 10 puntos (5-0)

2º) Quilmes, 8 (3-2)

3º) Independiente, 7 (3-1)

4º) Vélez, 6 (2-2)

5º) El Bigua, 5 (1-3)

6º) Unión Bahía, 5 (1-3)

7º) Peñarol, 4 (0-4)