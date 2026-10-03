Corte de agua en Bahía Blanca: avanzan los trabajos para conectar la nueva cisterna

Aguas Bonaerenses (ABSA) informó que ya se están ejecutando los trabajos de vinculación de la nueva cisterna de agua con el acueducto de salida de la Planta Patagonia.

Las tareas comenzaron durante la noche del viernes y continuaron durante la madrugada de este sábado, con el corte y despiece del acueducto existente. Posteriormente, se instalaron las nuevas piezas, que mantienen el mismo diámetro de 1500 milímetros y permiten incorporar las acometidas de ingreso y salida de la nueva cisterna.

Según informó la empresa, los trabajos se desarrollan de acuerdo con el cronograma previsto y resultan fundamentales para avanzar en la construcción del reservorio, que tendrá una capacidad de 30 millones de litros de agua potable.

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La cisterna forma parte de la obra denominada "Acueducto Planta Patagonia – Bosque Alto – Los Chañares", ejecutada por empresas contratistas de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC). La obra busca mejorar el servicio de agua potable para unos 300.000 habitantes de Bahía Blanca.

Corte de agua

Desde la noche del viernes permanece interrumpido el suministro de agua para gran parte de la ciudad mientras se desarrollan las tareas. De acuerdo con la estimación de ABSA, los trabajos finalizarían hacia el mediodía del domingo, momento a partir del cual comenzaría la recuperación del servicio.

En tanto, algunos barrios mantienen un abastecimiento restringido y con baja presión a través del agua producida por la Planta Potabilizadora Modular de Patagonia y la Planta Potabilizadora de Agua de Grünbein.

Los sectores alcanzados por este esquema son Patagonia, Millamapu, Aldea Romana, El Nacional, San Agustín, Prensa, Molina Campos, Grünbein, Villa Elena, Villa Gloria, El Polo, San Miguel, Punta Blanca, Palermo y 12 de Octubre.

Operativo de contingencia

Como parte del operativo dispuesto ante la interrupción del servicio, ABSA cuenta con 11 camiones cisterna de 10.000 litros cada uno y otro camión cisterna de 32.000 litros, destinado a asistir a establecimientos de salud e instituciones sensibles, como hospitales, centros de salud, geriátricos y salas médicas.

Además, se dispusieron cisternas fijas para el abastecimiento de agua a granel en distintos puntos de Bahía Blanca y localidades cercanas.

General Cerri

- Centro de Salud de Cerri, avenida 25 de Mayo 395.

- Club Cerri, Gurruchaga y 12 de Octubre.

Barrio Maldonado

- Sociedad de Fomento de Barrio Maldonado, Ricchieri 2523.

Barrio San Agustín

- Cortalezzi y Bermúdez.

Barrio Portal del Este

- Indio Aucas y Rafael Obligado.

- Fragata Sarmiento y El Faro.

- Fragata Sarmiento y Las Tuyas.

- Los Chajaes y El Caldén.

Barrio Tierras Argentinas

- Comedor Génesis, Pampa Central 3300.

- Comedor La Ilusión, Interna 2 al 3600.

- Eva Perón al 3100.

- Interna 2 al 3900.

Barrio Costa Blanca

- Guiraldes 2700.

Barrio Paihuén

- Estanislao López y Karakachoff.

Barrio Parque Norte

- Calle Derqui, en la plaza.

Aldea Romana

- El Boyero 2000.

Villa Harding Green

- Corina Parral 3600.

- Club Harding Green, Borghino 3908.

Los Chañares

- Vieytes y Los Picaflores.

Barrio El Nacional

- Pilmaiquén y Remedios de Escalada.