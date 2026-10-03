Perdió un auto en la inundación y ahora le robaron la moto en el Hospital Penna

“Me cortaron las piernas”. Así resume Bárbara Antonietti las consecuencias del robo de su moto, ocurrido en las últimas horas dentro del predio del Hospital Penna.

La joven cumple funciones en el área de limpieza del policlínico regional y el rodado Honda Wave, patente A243NSL, era la única forma que tenía para movilizarse.

“Perdí un auto con la inundación y la moto la usaba para ir a trabajar y para llevar a mi hijo a las terapias que tiene que realizar. Con ese vehículo voy y vengo para todos lados”, explicó.

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Describió que la sustracción se produjo el último miércoles, en un sector donde los empleados estacionan motos y bicicletas.

“Ingresé a eso de las 18 horas y la dejé, con candado colocado, frente a la garita de seguridad del sector 390. Cuando salí a las 23:50 no estaba más. Nadie vio nada, eso me llama la atención”.

Señaló también que ese lugar carece de cámaras y cuenta con escasa iluminación.

En ese sentido, Antonietti entregó una nota dirigida a la dirección del hospital y del área de seguridad señalando esas cuestiones y sugiriendo algunas medidas que se podrían adoptar.

Indicó que “me pasaron algunos datos, entonces fue a la seccional y me dijeron que la gente de calle (por el gabinete de investigaciones) se iba a comunicar conmigo para ampliar la denuncia, pero todavía no me llamaron”.

“Lo único que quiero es recuperarla, que me la dejen en algún lugar, porque realmente la necesito mucho”, finalizó.