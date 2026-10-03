Choque, alcoholemia positiva y dos mujeres lesionadas

Dos mujeres, una de las cuales estaba alcoholizada y al mando de una camioneta, sufrieron lesiones esta madrugada al chocar contra un vehículo estacionado, informaron fuentes oficiales.

Desde la Policía Local señalaron que el hecho se produjo poco antes de las 5, en la zona de Paraguay al 100, cuando un rodado Fiat Strada impactó contra la parte trasera de una Toyota Hilux que se encontraba estacionada.

En la camioneta circulaba una mujer de 43 años (conductora) y otra de 41, quienes sufrieron traumatismos y fueron derivadas a los hospitales Municipal y Raúl Matera, respectivamente.

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Al lugar concurrieron ambulancias del servicio de emergencias Siempre y la guardia de Defensa Civil.

También asistieron inspectores de Tránsito, quienes le realizaron el control de alcoholemia a la persona que guiaba la camioneta Fiat.

Los voceros señalaron que la primera muestra arrojó un resultado de 1,32 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que la segunda marcó 1,35.

De esa manera, los agentes municipales labraron el acta correspondiente y llevaron adelante el secuestro de la unidad.