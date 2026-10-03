Brasil, a las urnas: Lula y Bolsonaro se enfrentan en una elección marcada por la disputa regional

Más de 158 millones de brasileños acudirán este domingo a las urnas para participar de la primera vuelta de las elecciones, en la que el actual presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva buscará la reelección frente al principal candidato opositor, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Además de la elección presidencial, los votantes elegirán gobernadores, senadores y diputados federales, estatales y distritales. El proceso electoral concentra la atención internacional por el peso político y económico de Brasil, considerado el quinto país más grande del mundo.

El gigante sudamericano cuenta con importantes recursos naturales, entre ellos tierras raras, grandes reservas de agua y enormes cantidades de petróleo. También es uno de los principales actores agrícolas a nivel mundial.

Un escenario de fuerte disputa política

La elección se desarrolla en un escenario de marcada confrontación entre sectores de izquierda y derecha. Lula representa a uno de los pocos gobiernos de izquierda que permanecen en Sudamérica, mientras que Flávio Bolsonaro forma parte de la derecha regional.

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En ese contexto, las elecciones brasileñas también son observadas por su posible impacto sobre las relaciones del país con Estados Unidos y con otros gobiernos de la región.

La política exterior, sin embargo, no ocupó un lugar central durante la campaña. Uno de los interrogantes que plantea el resultado es si Brasil profundizará su vínculo con Washington durante una eventual gestión de Bolsonaro o mantendrá la política de diálogo con distintos actores internacionales que defiende Lula.

El presidente brasileño sostiene una posición favorable al multilateralismo y plantea que Brasil debe mantener relaciones comerciales y diplomáticas con distintos países. China, en particular, fue durante años el principal socio comercial de Brasil y mantiene un papel relevante en la economía del país.

La relación con Trump, otro eje de la elección

La política brasileña quedó además atravesada por la relación entre Jair Bolsonaro y el presidente estadounidense Donald Trump.

Trump intervino en reiteradas ocasiones en cuestiones vinculadas con la política interna brasileña y mantuvo una alianza con Bolsonaro y sectores de la derecha del país.

En julio, Estados Unidos impuso sanciones contra un juez brasileño que había declarado culpable a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado y lo había condenado a 27 años de prisión. Según la información difundida, Washington levantó posteriormente esas sanciones luego de negociar con Lula.

En ese contexto, Lula se refirió a la relación de Brasil con Estados Unidos durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026. "Brasil no es el patio trasero de nadie", afirmó el mandatario, en una referencia dirigida a Trump, quien no se encontraba en la sala en ese momento.

Estados Unidos impulsa en Sudamérica la iniciativa denominada Escudo de las Américas, centrada en la lucha contra el crimen organizado, en un contexto de búsqueda de mayor influencia económica y militar en la región.

Según el material difundido, tras su intervención militar en Venezuela, Trump también incrementó la presión sobre Cuba y México, mientras busca contrarrestar la influencia de China en América Latina.

Las favelas, un electorado clave

Otro de los escenarios centrales de la disputa electoral son las favelas. Más de 2,1 millones de personas viven en las favelas del estado de Río de Janeiro, un sector de la población que constituye un electorado relevante para los candidatos.

La disputa por ese voto se suma a otros factores sociales y económicos que atraviesan la campaña presidencial.

Observadores internacionales y seis cargos en juego

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Kassio Nunes Marques, destacó la presencia de siete misiones internacionales de observación electoral durante los comicios.

Las delegaciones corresponden al Centro Carter, la Liga de Estados Árabes, la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento del Mercosur (Parlasur), la Red de Órganos Jurisdiccionales y de Administración Electoral de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), la Unión Europea y la Unión Interamericana de Organismos Electorales.

Nunes Marques también recordó que los electores deberán votar para seis cargos y recomendó utilizar la tradicional "cola", una ayuda memoria que permite recordar los números de los candidatos al momento de sufragar. (NA)