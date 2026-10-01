Caso Cerimedo: detuvieron al fiscal general que lo investigaba

La policía detuvo al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, que investiga al consultor argentino Fernando Cerimedo por intento de femicidio y enriquecimiento ilícito, dos días después de que Estados Unidos le canceló su visa por supuestos vínculos con el narcotráfico.

“Está confirmada la detención del fiscal” Mariaca, dijo una fuente del Ministerio de Gobierno (Interior). Junto a él fue arrestado Alberto Zeballos, fiscal de Santa Cruz, también sancionado por Washington, según la prensa local.

Ambos fueron incluidos esta semana en una lista del Departamento de Estado de Estados Unidos entre más de una veintena de funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia y Ecuador a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos.

Mariaca rechazó las acusaciones y vinculó la decisión de Washinton con las “implicaciones” que tuvieron dentro y fuera de Bolivia algunas investigaciones que lleva la Fiscalía, incluidos los casos penales contra Cerimedo, exasesor de Javier Milei y el presidente boliviano, Rodrigo Paz.

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En su cuenta de X, el expresidente Evo Morales denunció un plan para liberar al consultor argentino.“Trump usa la suspensión de visas como instrumento para presionar políticamente. Quiere cuidarse y proteger a (el presidente Rodrigo) Paz liberando a Cerimedo", escribió.

Tras la detención de Mariaca, la Fiscalía General señaló en un comunicado que asumirá el cargo de forma interina Luis Montaño Morales, “el fiscal superior con mayor antigüedad” dentro de la institución. Mariaca fue designado fiscal por el Congreso en octubre de 2024 y es este poder del Estado el que debe votar por una nueva autoridad.

Las autoridades bolivianas no informaron los motivos de la detención ni sobre qué orden de captura actuaron. Mariaca y Zeballos fueron detenidos en el aeropuerto de Viru Viru, en la ciudad de Santa Cruz, reportaron medios locales. Según dijo el gobierno estadounidense, Mariaca recibió “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.

Su oficina también investigaba por tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, entre otros delitos, al consultor argentino Fernando Cerimedo, exasesor personal del presidente boliviano Rodrigo Paz, que colaboró con varias campañas presidenciales en la región. (TN)