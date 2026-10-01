Brasil prevé duplicar su oferta energética y superar el 80% de fuentes renovables

Brasil prevé duplicar su oferta de energía hasta 2055 y elevar por encima del 80 % la participación de las fuentes renovables en su matriz energética, en un escenario marcado por una fuerte expansión de la demanda de electricidad y de las fuentes eólica y solar, según el Plan Nacional de Energía (PNE) 2055, publicado por la prensa local.

El documento, elaborado por la Empresa de Investigación Energética (EPE) bajo la coordinación del Ministerio de Minas y Energía (MME), establece las principales trayectorias posibles para el sistema energético brasileño durante las próximas tres décadas.

Uno de los principales desafíos será atender el fuerte aumento previsto de la demanda eléctrica, constató la Agencia Noticias Argentinas.

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Cuestión de números

Según el PNE 2055, el consumo de electricidad podría crecer más de cuatro veces hasta ese año, impulsado por la expansión de la actividad económica y por nuevos usos de la electricidad.

Al mismo tiempo, los escenarios analizados apuntan a que entre el 97 y el 99 % de la generación eléctrica brasileña podrían proceder de fuentes limpias en 2055, frente al 96 registrado en 2025.

El crecimiento estará acompañado por una expansión sostenida de la generación eólica y solar.

La transformación también requerirá una importante ampliación de la infraestructura eléctrica, precisa el informe de Xinhua.

El PNE prevé que la red de transmisión pueda triplicar hasta 2055 su extensión y capacidad de transformación. (NA)