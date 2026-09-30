Un vuelo de Dubái a Tel Aviv aterrizó de emergencia tras un incidente a bordo

El inconveniente habría sido provocado por un altercado ocurrido a bordo del avión

Un incidente de seguridad se registró esta madrugada durante un vuelo de la aerolínea Flydubai que cubría la ruta entre Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, y Tel Aviv, Israel. Como consecuencia, se emitieron una señal de "interferencia ilegal" y una "señal de emergencia" general.

Según informaron fuentes de seguridad israelíes a medios de comunicación, el inconveniente habría sido provocado por un altercado ocurrido a bordo del avión. En tanto, CNN señaló que se trató de un "incidente violento" entre dos pilotos.

Tras lo ocurrido, la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita y llegó al aeropuerto de Tabuk sin inconvenientes.

Flydubai confirmó que uno de sus aviones "sufrió un incidente" y que aterrizó de manera segura en el aeropuerto de Tabuk.

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La aerolínea también informó que todos los pasajeros se encuentran a salvo y localizados. (NA)