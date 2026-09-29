En carrera: el argentino Grossi sigue con chances de ser el nuevo secretario general de la ONU

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) realizó este martes su cuarta votación indicativa sobre los candidatos a convertirse en el próximo secretario general de las Naciones Unidas (ONU), entre quienes se encuentra el argentino Rafael Grossi.

"Ha tenido lugar la cuarta ronda de votaciones indicativas", dijo Jerome Bonnafont, embajador de Francia ante la ONU. Francia ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad durante el mes de septiembre. "Se informará a los candidatos sobre los resultados a través de los respectivos representantes permanentes de los Estados miembros que los nominaron".

"El presidente de la Asamblea General (de la ONU) también será informado de que la votación indicativa fue realizada", dijo Bonnafont a los reporteros tras la conclusión de la votación secreta.

Las votaciones indicativas del CSNU sobre los candidatos a secretario general son votaciones informales realizadas a puerta cerrada, utilizadas para determinar la viabilidad de los candidatos.

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Siete candidatos permanecen en la contienda para convertirse en el próximo secretario general de la ONU, luego de que a inicios de este mes se retirara la ex presidenta chilena Michelle Bachelet.

El mandato del actual secretario general, el portugués António Guterres, expirará a finales de este año. El próximo secretario general asumirá su cargo el 1 de enero de 2027.

Nombres propios

Los aspirantes son Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica y actual secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; Carolyn Rodrigues-Birkett, representante permanente de Guyana ante Naciones Unidas; Ivonne A-Baki, exministra y diplomática ecuatoriana; María Fernanda Espinosa, ex presidenta de la Asamblea General de la ONU y exministra de Relaciones Exteriores y de Defensa de Ecuador; Rafael Grossi, de Argentina, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica; Olara Otunnu, de Uganda, ex subsecretario general de la ONU; y Macky Sall, expresidente de Senegal. (NA)