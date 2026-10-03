Profertil pone el foco en la nutrición del maíz ante una campaña que proyecta 66 millones de toneladas

La campaña gruesa 2026/27 avanza con perspectivas favorables para el maíz y otros cultivos de verano. En ese escenario, Profertil destacó la importancia de una nutrición balanceada y del análisis de suelo para aprovechar el potencial productivo.

Durante el lanzamiento de la campaña gruesa, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó que se sembrarán 8,4 millones de hectáreas de maíz en el país.

Con esa superficie, la producción podría alcanzar las 66 millones de toneladas de grano, lo que representaría un crecimiento del 3,1% respecto de la campaña anterior.

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Además, las perspectivas de un evento El Niño de fuerte intensidad plantean un escenario que los productores deberán seguir durante el ciclo. Según la información difundida por Profertil, podría favorecer la disponibilidad de agua y generar buenos perfiles hídricos en la zona núcleo.

El desafío de manejar el agua y los nutrientes

Una mayor disponibilidad de agua también puede presentar dificultades. Entre ellas aparecen escenarios de elevada humedad y posibles anegamientos en algunas regiones.

En este contexto, Profertil señaló que la planificación de la nutrición será uno de los factores para mejorar la eficiencia productiva. La compañía recomienda aplicar las fuentes adecuadas de nutrientes, en el momento y la dosis correctos y de la forma más eficiente.

Uno de los primeros pasos es realizar un análisis de suelo. Este estudio permite conocer la disponibilidad de nutrientes, detectar limitantes y definir una estrategia de fertilización de acuerdo con las características de cada ambiente.

La empresa también destacó el papel del nitrógeno en el cultivo de maíz. Este nutriente, que puede incorporarse mediante urea granulada, interviene en el desarrollo de la biomasa de la planta y en componentes del rendimiento como la cantidad de espigas por metro cuadrado, los granos por espiga y el peso de los granos.

Tecnologías para mejorar el uso del nitrógeno

Para reducir las pérdidas de nitrógeno, los productores cuentan con diferentes tecnologías. Entre ellas, Profertil mencionó eNeTOTAL PLUS, una urea protegida con inhibidor de la ureasa.

De acuerdo con la compañía, esta tecnología permite disminuir la pérdida de nitrógeno por volatilización y aumentar su disponibilidad para el cultivo.

Profertil acompaña desde hace más de 25 años a productores argentinos con recomendaciones vinculadas a la nutrición de los cultivos y las buenas prácticas agronómicas.

La empresa tiene su planta productiva en Ingeniero White, donde opera desde 2001. Allí produce anualmente más de 1,32 millones de toneladas de urea y 790.000 toneladas de amoníaco.

Con una campaña de maíz que proyecta una mayor producción, el manejo del agua, el análisis de los suelos y el uso eficiente de los nutrientes aparecen entre las variables que marcarán el desarrollo del ciclo agrícola 2026/27.