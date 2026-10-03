Milei celebró en redes sociales la salida de Halliburton de Malvinas

El presidente Javier Milei festejó este sábado la confirmación de la salida de la gigante estadounidense Halliburton Company, que no prestará servicios para el proyecto Sea Lion ni participará en la exploración de hidrocarburos en las Islas Malvinas y sus alrededores.

Según el texto difundido en su cuenta de Instagram, la determinación de la petrolera es "producto de un trabajo de la Secretaría de Legal y Técnica y la Cancillería".

La multinacional Halliburton notificó su salida tras las advertencias del gobierno argentino respecto a la ilegalidad de operar en la zona bajo disputa de soberanía. La firma admitió que las autoridades de Buenos Aires habían planteado serios cuestionamientos sobre el cumplimiento de las leyes locales para las empresas que decidan operar en las islas.

La retirada de la empresa norteamericana coincide con una fuerte ofensiva legislativa de la Casa Rosada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En septiembre, Milei presentó un proyecto de ley para endurecer severamente las sanciones contra firmas que operen ilegalmente en las Malvinas, una estrategia que eleva la tensión con el Reino Unido pero que ya genera un impacto disuasorio en el sector privado internacional.

La disputa no es menor: el yacimiento marítimo Sea Lion, ubicado a 225 kilómetros al norte de las islas y rechazado por la Argentina desde su descubrimiento en 2010, atesora una reserva estimada de 1.700 millones de barriles de crudo. Con su publicación en Instagram, Milei buscó capitalizar políticamente la baja de uno de los proveedores de servicios petroleros más grandes del mundo en este codiciado proyecto.