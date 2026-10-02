Milei cerró su gira en Francia: “Argentina se dirige nuevamente a paso firme hacia el futuro”

El presidente Javier Milei cerró hoy su gira por Francia en el marco de la Argentina Week París con un acto realizado en uno de los salones de la Torre Eiffel, donde afirmó que la Argentina se encuentra frente a “un cambio de página respecto a sus últimos 100 años de historia”.

El encuentro marcó el cierre de las actividades desarrolladas durante la visita presidencial a París y comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino.

“Fueron unas jornadas espectaculares, en las que pudimos compartir nuestra pasión por el futuro del país”, sostuvo Milei al iniciar su breve discurso ante los asistentes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El mandatario aseguró: “Creemos firmemente que Argentina se encuentra frente a un cambio de página respecto a sus últimos 100 años de historia. Y queremos que todos ustedes también puedan ser parte”.

“Argentina se dirige nuevamente a paso firme hacia el futuro. No vamos a mirar atrás”, enfatizó.

Milei planteó además la intención de replicar la experiencia de la Argentina Week en otros escenarios internacionales con el objetivo de promover al país ante inversores y actores económicos globales.

“Esperamos poder repetir tanto en París como en otros foros globales este tipo de eventos, porque queremos atraer inversiones, potencial, talento argentino y conectarlo con el mundo y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos”, expresó.

El Presidente concluyó su intervención con su habitual fórmula: “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad, carajo. Gracias a todos”.

El acto en la Torre Eiffel puso fin a la agenda de Milei en Francia, que durante la Argentina Week París incluyó encuentros con autoridades, empresarios e inversores y actividades destinadas a promover oportunidades de inversión en la Argentina. (NA)