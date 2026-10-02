Río Negro licitará la Zona Franca de Punta Colorada: inversión mínima de US$ 10 millones

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció que la Provincia llamará antes de fin de año a una licitación internacional para poner en marcha la Zona Franca de Punta Colorada, en cercanías de Sierra Grande. El proyecto contempla una inversión inicial mínima de 10 millones de dólares.

El mandatario hizo el anuncio durante su participación en el panel “El Gas Argentino en el Mercado Mundial”, desarrollado en el marco de la Argentina Week, en la sede de la OCDE en París.

Weretilneck compartió el encuentro con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; y el CEO de SEFE Group, Egbert Laege.

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Cómo será la Zona Franca de Punta Colorada

La futura Zona Franca de Punta Colorada tendrá un perfil industrial, logístico y de servicios vinculados al comercio exterior. Estará ubicada en un área cercana a los principales proyectos energéticos que avanzan sobre la costa rionegrina.

El esquema establece una concesión inicial de 30 años, con posibilidad de extenderla por otros 10. Además, el futuro concesionario deberá realizar una inversión inicial mínima de US$ 10 millones.

La Provincia definió para el emplazamiento un polígono de aproximadamente 432 hectáreas, según documentación oficial publicada este año.

El objetivo es aprovechar la infraestructura vinculada con oleoductos, gasoductos y terminales de exportación para sumar nuevas actividades industriales y productivas.

“Tenemos que empezar a pensar en la petroquímica y en otros proyectos asociados que se puedan desarrollar alrededor de estas inversiones”, sostuvo Weretilneck durante su exposición.

Inversiones, proveedores y empleo local

El proyecto también apunta a incorporar proveedores, pymes y empresas de servicios a las cadenas productivas que se desarrollen alrededor de los emprendimientos energéticos.

En ese marco, el gobernador planteó que las inversiones de largo plazo requieren previsibilidad y destacó la necesidad de generar empleo y participación de empresas rionegrinas.

“Queremos que los rionegrinos no vean simplemente pasar un caño o cargar un barco, sino que se sientan parte del proceso”, afirmó.

La licitación internacional prevista antes de finalizar 2026 será el próximo paso para avanzar con la Zona Franca de Punta Colorada y vincularla con la infraestructura energética y exportadora que se desarrolla en la costa de Río Negro. (Con información de www.noticias7.com)