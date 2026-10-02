Milei, en Francia: equilibrio fiscal, elogios a Caputo y apuntó a los “gerentes de la pobreza”

El presidente Javier Milei ratificó hoy en Francia que mantendrá el equilibrio fiscal mientras permanezca al frente del Gobierno, elogió al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien volvió a presentar como el “arquitecto del milagro” y cuestionó a los “gerentes de la pobreza”.

“Les doy mi palabra: mientras yo esté en la silla eléctrica, que es la Presidencia argentina, el equilibrio fiscal se seguirá exigiendo”, sostuvo Milei durante un discurso pronunciado en la sede del Automóvil Club de París, donde fue premiado por el Foro Económico de París por su programa de reformas económicas.

El jefe de Estado dedicó buena parte de su exposición a explicar su concepción del crecimiento económico y sostuvo que el ordenamiento de las cuentas públicas constituye uno de los pilares de su programa.

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“El equilibrio fiscal lo logramos en el primer mes de gestión”, afirmó Milei, quien señaló que en ese período su administración realizó “una reducción del gasto público del 30%” y puso “las cuentas en orden desde el primer día”.

En ese marco, destacó especialmente la tarea de Caputo y lo definió como el “arquitecto del milagro”.

“Gracias al talento, a la valentía y al coraje de mi ministro de Economía, el arquitecto del milagro, lo vio todo el mundo”, expresó.

Milei también resaltó el trabajo de Sturzenegger y aseguró que desde el comienzo de su administración se realizaron unas 18.000 desregulaciones.

“Desde que llegamos al Gobierno Federico ha llevado a cabo 18.000 desregulaciones”, señaló el Presidente, quien vinculó ese proceso con su concepción sobre el crecimiento económico.

El mandatario vinculó además el equilibrio fiscal con la generación de ahorro y la inversión privada: “Toda la ingeniería de crecimiento, en el fondo, trata de cómo genero ahorro y ese ahorro lo transformo en inversión”.

En otro tramo de su discurso, Milei defendió la política social de su administración y volvió a cuestionar el sistema de intermediación que funcionaba para la distribución de planes sociales.

“Tenían unos señores que se llamaban los gerentes de la pobreza”, afirmó.

Según Milei, la eliminación de esos intermediarios permitió incrementar los recursos que llegan directamente a los sectores vulnerables.

“Las personas vulnerables duplicaron la cantidad de recursos que recibían porque no tuvieron que pagar más a los gerentes de la pobreza”, sostuvo.

El Presidente aseguró además que, cuando asumió, la Asignación Universal por Hijo y la asistencia alimentaria cubrían alrededor del 40% de la canasta básica, mientras que actualmente, según afirmó, alcanzan el 100%.

“Hoy, los desalmados liberales, sucede que esas dos prestaciones cubren el 100% de la canasta”, expresó.

Milei sostuvo que el objetivo de su política de Capital Humano es avanzar desde la asistencia hacia la capacitación y la incorporación al mercado laboral.

“Antes la gente le pedía planes sociales; ahora le pide trabajo. Eso es un gran avance”, señaló.

El discurso se produjo durante la ceremonia en la que Milei fue distinguido en París por su programa de reformas económicas. El Foro Económico destacó el “coraje y determinación” del mandatario para llevar adelante las transformaciones impulsadas por su Gobierno.

La distinción se produjo durante la visita del Presidente a Francia, en el marco de la Argentina Week París, que reunió a funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios e inversores con el objetivo de presentar oportunidades de inversión en el país.

La agenda presidencial incluyó además una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, y encuentros con empresarios e inversores, en una visita en la que el Gobierno buscó exhibir las reformas económicas y captar nuevos capitales para la Argentina. (NA)