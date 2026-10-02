Luis Caputo anunció la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina

En el marco de la Argentina Week que se desarrolla en la ciudad de París, el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunció la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina.

El anuncio se enmarca en el proceso de apertura e integración internacional que impulsa la Argentina, acompañado por reformas orientadas a fortalecer el clima de inversión y promover la llegada de capitales.

Se incorporarán estándares de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI. Además, el Gobierno es asesorado por un grupo de firmas internacionales líderes especializadas en migración por inversión para asegurar la adopción de las mejores prácticas internacionales. Las solicitudes estarán sujetas a un proceso de evaluación riguroso destinado a preservar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina.

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El Programa, que estará operativo para recibir solicitudes en el transcurso del cuarto trimestre de 2026, propone dos mecanismos simples y transparentes: realizar un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional por USD 350.000; o suscribir un título público de USD 800.000 creado específicamente para este Programa.

Asimismo, podrán aplicar el cónyuge e hijos del solicitante principal, siempre que acrediten el vínculo correspondiente y realicen los aportes previstos para cada categoría. Los cónyuges e hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, podrán solicitar la ciudadanía mediante un aporte de USD 100.000 al Tesoro Nacional. Los menores de 18 años podrán hacerlo mediante un aporte de USD 25.000.

Bajo este esquema, un grupo familiar tipo integrado por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores, podrá solicitar la ciudadanía argentina por un total de USD 500.000.

Todos los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y cumplir con los estándares aplicables en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera. Los recursos obtenidos se destinarán a continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la República Argentina.

La evaluación de las solicitudes será liderada por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión e incluirá la intervención de múltiples organismos públicos especializados, entre ellos la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio de Seguridad y el de Interior.

El proceso comprende, entre otros aspectos, verificación de identidad, trazabilidad y licitud del origen de los fondos, análisis patrimonial y financiero, evaluación del riesgo jurisdiccional, revisión de antecedentes penales y reputacionales, así como el historial migratorio de los solicitantes. Realizada la evaluación, la Agencia enviará su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones que será el organismo encargado de aprobar o rechazar cada solicitud.

Argentina hoy es un faro de libertad e inversión en el mundo y el Gobierno Nacional desea continuar fortaleciendo los vínculos de Argentina con el mundo, proyectando internacionalmente el valor de la ciudadanía argentina y consolidando al país como una nación abierta y confiable.