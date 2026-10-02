Tras su gira por París, Rolando Figueroa puso a Vaca Muerta como motor del crecimiento argentino

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, realizó un balance de su participación en la Argentina Week de París y destacó los avances alcanzados para atraer inversiones a Vaca Muerta, al tiempo que aseguró que el desarrollo de la formación neuquina genera un impacto que trasciende las fronteras provinciales y alcanza a toda la Argentina.

“Es un gran orgullo poder trabajar para llevar soluciones e inversiones a nuestra provincia”, afirmó Figueroa, quien remarcó la cantidad de reuniones mantenidas durante la gira y las expectativas generadas entre potenciales inversores.

Nuevo RIGI

Entre los avances, mencionó la incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de un proyecto de Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), con el que se proyecta alcanzar exportaciones por 120.000 barriles en los próximos dos años. Según explicó, los neuquinos serán socios en el 10% de esos barriles cuando comience la producción.

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Para el gobernador, el paso siguiente será lograr que el crecimiento de la actividad tenga un impacto directo sobre la población. “Ahora concentrarse en que cada uno de estos beneficios impacten en el metro cuadrado de cada uno de los neuquinos”, planteó.

Figueroa también destacó las conversaciones orientadas a una nueva etapa industrial, con proyectos capaces de utilizar el gas dentro de la provincia en lugar de transportarlo hacia otros puntos, con el objetivo de agregar valor en origen. Según sostuvo, esa transformación permitirá generar mayores recursos y puestos de trabajo.

Vaca muerta derrama

El mandatario defendió además el efecto de Vaca Muerta sobre el resto de la economía argentina. “Quedaron dos cosas en claro en esta Argentina Week: Vaca Muerta derrama en toda la República”, aseguró.

Según explicó, el desarrollo neuquino aporta recursos al Estado nacional y también beneficia a otras provincias mediante la coparticipación y la participación de empresas proveedoras. Figueroa sostuvo que más de 3.000 compañías, principalmente metalmecánicas de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa, forman parte de la cadena de valor de Vaca Muerta.

“Argentina no va a volver hacia atrás. La Argentina está construyendo su lugar en el mundo, está construyendo su proyección”, señaló durante su participación en el panel “El gas argentino en el mercado mundial”, que compartió con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el director ejecutivo de SEFE Group, Egbert Laege; y el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni.

Figueroa buscó separar ese planteo de las diferencias partidarias con el Gobierno nacional. “Yo no soy del partido del presidente Milei”, aclaró, aunque inmediatamente sostuvo que el desarrollo energético debe ser entendido como una política que excede a un espacio político.

“Todos tenemos que tomar este gran desafío, no como un desafío de un grupo, no como un desafío sectorial, no como un desafío de un partido político. Para nosotros esto es un desafío generacional”, afirmó.

En ese contexto, volvió sobre una definición que viene utilizando para describir el momento que atraviesa Neuquén: “Creemos que es la última gran oportunidad que tiene mi provincia y es la última gran oportunidad que tiene la Argentina”.

Más objetivos

El planteo del gobernador combina dos objetivos: aprovechar la actual ventana internacional para aumentar las exportaciones de gas y petróleo y, paralelamente, utilizar los ingresos obtenidos para transformar la estructura económica neuquina.

“El impacto claramente es atraer inversiones en esta ventana de tiempo que tenemos para poder vender nuestro gas y nuestro petróleo”, explicó. Para Figueroa, ese crecimiento permitirá crear empleo y expandir la actividad económica, pero los fondos que reciba el Estado deberán ser reinvertidos para generar nuevas posibilidades de desarrollo.

“La conversión ya de nuestra provincia en el post-Vaca Muerta ya comenzó”, afirmó.

La estrategia apunta a destinar los recursos provenientes de los hidrocarburos a infraestructura, educación y nuevas actividades productivas capaces de sostener la economía provincial cuando cambie el escenario energético internacional.

Calidad ambiental

En París, Figueroa también puso el foco en la calidad ambiental de la producción neuquina y afirmó que producir con “metano cercano a cero” será un factor importante para acceder a mercados exigentes como Europa, Japón y Corea del Sur.

En ese esquema también destacó el trabajo conjunto con Río Negro para desarrollar la infraestructura que permitirá sacar la producción hacia los mercados internacionales. El mandatario resaltó el proyecto de un puerto patagónico en territorio rionegrino y consideró que permitirá ofrecer al mundo una producción diferenciada.

El gobernador buscó, además, transmitir previsibilidad a los potenciales inversores. “Tengan plena certeza de que la seguridad jurídica, la seguridad política y la mirada hacia adelante están plenamente vigentes”, aseguró.

También defendió el RIGI como una herramienta para mejorar la competitividad y acelerar inversiones en una actividad que requiere grandes desembolsos y horizontes de largo plazo.

Otro de los puntos centrales fue el precio necesario para colocar el gas argentino en el exterior. “No podemos fijar el precio por decreto; el mercado pone ese precio”, sostuvo Figueroa, quien remarcó que productores, compañías de servicios, trabajadores y Estado deberán contribuir para lograr una cadena competitiva.

El mandatario vinculó finalmente la expansión energética con los indicadores económicos y sociales de Neuquén. Aseguró que la provincia se ubica primera en generación de empresas, empleo registrado, inversión en infraestructura per cápita e inversión educativa.

Sobre la educación, fue terminante: “Es la mejor inversión que se debe realizar, la mayor inversión que debe realizar el Estado”.

La presencia neuquina en París coincidió con nuevos anuncios de inversiones para el sector. En el marco de la Argentina Week, el CEO de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, anunció que la compañía proyecta desembolsar unos 10.000 millones de dólares en el país, parte de ellos destinados a aumentar su producción de gas en Neuquén.

Para Figueroa, el desafío pasa ahora por aprovechar una ventana que no será permanente. Su estrategia apunta a acelerar las inversiones y las exportaciones mientras los hidrocarburos mantienen su demanda internacional y, al mismo tiempo, utilizar los recursos extraordinarios para construir una economía más diversificada.

“Esta ventana de tiempo la vamos a poder explorar y explotar en múltiples facetas y múltiples miradas de desarrollo”, resumió. (Fuente: Agencia Dib)