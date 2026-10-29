Nico Williams reveló que el empujón de Molina fue clave para asistir a Ferran en la final del Mundial

Nico Williams habló de la asistencia que le dio a Ferran Torres. Foto: NA.

El delantero español Nico Williams afirmó que el empujón de Nahuel Molina fue clave para la asistencia que le dio a Ferrán Torres en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. "No llego ni en mil vidas", dejó en claro el hombre del Athletic de Bilbao.

La acción a la que se refirió el futbolista se dio al minuto 106 del tiempo adicionado en la final de la Copa del Mundo, cuando la Selección argentina y la de España igualaban 0 a 0. El toque del defensor argentino posibilitó que Williams conectara de cabeza para el pase al medio.

"Esto es mortal y creo que la gente aún no se ha dado cuenta: si Molina no me llega a empujar, no llego a cabecear. No llego ni en mil vidas", dejó en claro el atacante español en diálogo con Futbol Emotion.

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Por otro lado, destacó: "Está el balón cayendo, me choca un poco con los dos brazos y digo ‘va’. Yo cuando veo el balón digo: ‘no llego’. Y cuando me empujó dije ‘hostia’. Pero no me daba tiempo para rematar a puerta, así que la dejo ahí y justo estaba Ferrán".

Desde la final, Molina no volvió a jugar en la Selección argentina debido a que el defensor recibió siete fechas de suspensión por los incidentes protagonizados al final del encuentro.

Al igual que Leandro Paredes, el lateral de la Roma todavía debe cumplir la sanción impuesta por la FIFA, al menos por otras cuatro fechas de partidos amistosos y Eliminatorias. (NA).