Noche de bahienses en la Liga: ganaron tres y perdieron dos, aunque uno tuvo que mirarlo desde afuera

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

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Con suerte dispar hubo participación, esta noche, del grueso de los jugadores bahienses que disputan la Liga Nacional.

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Platense (3-3) le ganó de visitante a San Lorenzo, 80 a 58, recuperándose de la derrota ante Ferro, mientras que el azulgrana sufrió la tercera caída consecutiva.

El bahiense Ramiro Santiago jugó 14m27, sumando un punto (0-1 en t3, 0-2 en t2 y 1-2 en t1), más 2 rebotes y una asistencia.

La figura del calamar fue Federico Grun, con 21 puntos (5-8 en triples, 2-6 en dobles y 2-2 en libres), 10 rebotes y 5 asistecias.

Gimnasia (Comodoro), por su parte, se impuso de local ante Ferro, 73 a 61, logrando la tercera victoria en fila.

En el ganador, Valentín Forestier participó 12m07, sin puntos (0-3 en triples), más 2 rebotes, aunque no hubo cruce bahiense, porque Jano Martínez lo siguió desde afuera, a raíz de una dolencia lumbar.

En tanto, Boca cosechó el segundo triunfo en fila y quedó con récord de 3-3, tras la victoria ante Regatas Corrientes, 95 a 83, con una gran noche de José Vildoza, autor de 26 puntos (4-5 en triples, 5-5 en dobles y 4-4 en libres), más 6 asistencias, 4 rebotes y 3 recuperos

Lucas Faggiano, por su parte, jugó 14m25, aportando 3 puntos (1-4 en triples, 0-1 en dobles y 0-2 en libres), más 4 rebotes y 2 asistencias.

En los correntinos, que sumaron la tercera derrota en fila (1-3), Fausto Ruesga participó durante 30m13, con 7 puntos (1-3 en triples, 1-9 en dobles y 2-4 en libres), más 3 rebotes, una asistencia y 2 recuperos.