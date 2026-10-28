El Platense de Palermo se metió en la final de la Copa Argentina: ¿será ante Boca?

Platense venció esta noche a Atlético Tucumán y se convirtió en el primer finalista de la Copa Argentina 2026.

El Calamar se quedó con la semifinal tras imponerse por penales (5 a 4), tras igualar 1 a 1 en el tiempo regular del partido disputado en el estadio Padre Martearena de Salta.

En los 90 minutos, el equipo de Saavedra se había puesto en ventaja con gol de Renzo Tesuri, a los 38 minutos.

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Luego, el Decano lo igualó por intermedio de Nicolas Retamar, a los 58.

Mientras que en la tanda, para Platense anotaron todos los que patearon Agustín Lagos, Franco Zapiola, Bruno Sepúlveda, Ignacio Vázquez y Guido Mainero, quien anotó el quinto y definitivo.

Mientras que el arquero que Juan Pablo Cozzani le contuvo el quinto envío a Gabriel Compagnucci.

Antes, para Atlético habían anotado Alexis Canelo, Rodrigo Granillo, Clever Ferreira y Lautaro Godoy.

De esta manera el equipo dirigido por Martín Palermo esperará por el rival para definir al título el 2 de diciembre, que saldrá de Boca (donde el Titán es ídolo absoluto) o Banfield.

El Xeneize y el Taladro definirán la otra semifinal el sábado 14 de noviembre, desde las 17, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.