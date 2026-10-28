Inter Miami empató en el último minuto y Messi no podrá jugar el próximo partido

Inter Miami empató 2-2 ante Cincinnati esta noche, por la fecha 32 de la Major League Soccer (MLS), en un partido que tuvo cuatro goles en el segundo tiempo y se definió sobre el final.

Lionel Messi fue titular y disputó los 90 minutos, aunque recibió su quinta tarjeta amarilla de la temporada y no podrá jugar el próximo domingo ante New England Revolution.

Con este resultado, el equipo dirigido por Cristian Kily González llegó a los 56 puntos y quedó tercero en la Conferencia Este, con la clasificación a los playoffs ya asegurada.

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La apertura del marcador llegó a los 60 minutos, cuando Suárez recibió un pase de Casemiro cerca de la medialuna y sacó un potente derechazo al ángulo para establecer el 1-0.

Cincinnati reaccionó en el tramo final. A los 80 minutos, Kenji Mboma Dem sacó un zurdazo desde el vértice derecho del área y marcó el 1-1.

Cinco minutos después, Samuel Gidi aprovechó los espacios que dejó el conjunto local y conectó un remate de primera desde la medialuna para poner el 2-1.

Cuando parecía que la visita se llevaba el triunfo, Riquelme Fillipi apareció a los 90 minutos con un remate colocado para establecer el 2-2 definitivo.

El brasileño, de 19 años, convirtió así su primer gol en cinco partidos con la camiseta de Inter Miami.