Tragedia en España: ya son 68 los muertos tras el choque de trenes de alta velocidad

Al menos 68 personas murieron, 58 resultaron heridas y 15 permanecen en estado crítico tras registrarse el miércoles cerca de Toledo un choque de trenes de alta velocidad en los que viajaban más de 500 personas, según información actualizada por el gobierno regional de Castilla La Mancha, España.

Se trata del segundo accidente de trenes de alta velocidad en 1o meses, desde que el 18 de enero colisionaron dos formaciones, el Iryo 6189 y el Alvia 2384 en Adamuz, provincia española de Córdoba, con un saldo de 46 personas fallecidos y 292 heridos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, decretó tres días de luto nacional por la colisión de trenes y se comprometió a realizar una investigación exhaustiva sobre la causa de la tragedia.

Los primeros indicios -según Protección Civil- apuntan que el tren Iryo estaba detenido en la vía por motivos que se desconocen y el tren AVE lo golpeó por detrás, lo que provocó la caída de los vagones por un terraplén.

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La portavoz de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, informó a TVE de que en el tren AVE de Renfe 2080 iban 397 pasajeros y en el Iryo 6076, 148 viajeros

Además, se indicó que en el lugar trabajaban Bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de varios municipios cercanos, tres helicópteros sanitarios y dos unidades de vigilancia intensiva móviles.

Sánchez se declaró "consternado" por la tragedia

Sánchez se declaró “consternado” ante el grave accidente y añadió que los servicios de emergencia trabajaban sobre el terreno para atender a las personas afectadas.

Aseguró que se mantenía en contacto permanente con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

“Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo”, escribió Sánchez en la red social X, donde destacó que los servicios de emergencia trabajan sobre el terreno para atender a los afectados y garantizar su seguridad, en coordinación con las administraciones implicadas.

La empresa ferroviaria española Renfe indicó que el accidente se registró entre las localidades de Mora y Orgaz, mientras Adif señaló a través de un mensaje en X: “Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes”.

El ministro Puente descarta dimitir

"En este momento lo que pienso es en esclarecer esto, no estoy pensando en mí", aseguró el ministro Puente cuando los periodistas le preguntaron si piensa dimitir o si ha puesto su cargo a disposición del presidente del Gobierno tras registrase en apenas 10 meses dos graves accidentes en la red de alta velocidad española, el de Adamuz, y el de Toledo.

El funcionario defendió la seguridad de la red ferroviaria. "Nuestro sistema es fiable y seguro con unos límites, que abarcan los límites del material y de la actuación humana, que también juega su papel. Hay muchos sistemas, reglamentos y protocolos que en esta ocasión son muy claros. Fallas se pueden producir, pero tenemos un sistema ferroviario seguro y homologable al de los países de nuestro entorno", ha concluido, reportó RTVE

Dos coches descarrilaron y cayeron por un terraplén

Dos coches del tren de Iryo descarrilaron y cayeron por un terraplén, según fuentes de los servicios de emergencia y del Ministerio de Transportes.

El Gobierno regional de Castilla-La Mancha activó el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) en fase de emergencia, situación operativa 1, en la provincia de Toledo.

En la zona trabajaron bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de municipios próximos, tres helicópteros sanitarios y dos unidades móviles de vigilancia intensiva.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en la evacuación y atención de los pasajeros, mientras el Ayuntamiento de Urda ha preparado instalaciones municipales para recibir a los afectados.

Las causas del accidente se desconocían por el momento según el informe de la agencia china y la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanecía interrumpida mientras continuaban las labores de rescate y se evalúan los daños en los trenes y en la infraestructura. (NA)