Lula, sobre la huida de Bolsonaro: "Si abandonás el país en secreto es porque tenés una deuda pendiente"

El presidente reelecto, Lula Da Silva, se refirió a la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil tras perder la elección presidencial del pasado domingo.

Para el mandatario, la decisión del senador ultraderechista es "vergonzosa".

“Lamento que se haya ido de Brasil, porque podría haberse quedado aquí y haber demostrado que las acusaciones son falsas", dijo.

"Este acto de abandonar Brasil es vergonzoso. Lamentablemente, la familia Bolsonaro es así, son unos lamebotas de Estados Unidos”, expresó durante su festejo de cumpleaños 81 en el Palacio de la Alvorada.

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En ese sentido, agregó: "Si alguien abandona el país en secreto, es porque tiene alguna deuda pendiente. Quienes no tienen nada que ocultar, no tienen nada que temer". (TN)