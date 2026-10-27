Afirman que EE.UU. otorgará visados a Flávio Bolsonaro y su familia tras su salida de Brasil

El gobierno de Estados Unidos concederá visados al senador brasileño Flávio Bolsonaro y a su familia, informó este martes una fuente del Departamento de Estado bajo condición de anonimato, en medio de múltiples versiones sobre el paradero del hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

"Además, les permitirá la entrada en Estados Unidos”, afirmó el funcionario, sin confirmar si el senador viajaba efectivamente hacia ese país.

El anuncio de la administración de Donald Trump se conoció después de que medios de prensa informaran sobre la presubta huida del legislador brasileño hacia aquel país, tras la derrota ante el presidente Lula da Silva en el balotaje.

Incluso, CNN Brasil afirmò que el senador ya aterrizó en Miami junto a su esposa e hijos.

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