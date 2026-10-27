De lavado de dinero a evasión fiscal: las causas judiciales que enfrenta Flávio Bolsonaro en Brasil

Flávio Bolsonaro, cuya salida hacia Estados Unidos encendió todas las alarmas en Brasil, enfrenta tres causas penales abiertas en la justicia por blanqueo de capitales, corrupción y difamación.

Su situación judicial tras perder el balotaje del domingo frente al reelecto presidente Luiz Lula da Silva, quien hoy cumple 81 años, se agravó después que la Corte Suprema ordenó este martes investigar a su campaña electoral.

La justicia sospecha una posible injerencia extranjera en las elecciones presidenciales a través de una financiación irregular, una manipulación en plataformas digitales y un favorecimiento futuro a cambio de beneficios en el país.

El juez Flávio Dino cree que detrás está la organización Rockbridge Network, fundada entre otros por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Flávio Bolsonaro, según la agencia Reuters, huyó a Miami a bordo de un avión junto a su familia y solictará asilo político al presidente estadounidense, Donald Trump.

Las dos causas abiertas por corrupción y lavado

Flávio Bolsonaro perderá su inmunidad parlamentaria como senador en febrero cuando asuma el nuevo Congreso.

El lunes, el juez Alexandre de Moraes le ordenó entregar su pasaporte y le prohibió salir del país, mientras el primogénito de Jair Bolsonaro denunciaba una campaña de persecución.

En su contra hay tres causas abiertas en la justicia.

La primera está vinculada al banquero Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master e involucrado en un caso de corrupción, evasión y fraude. Vorcaro se encuentra actualmente en prisión.

La justicia investiga al excandidato presidencial por su pedido de fondos al cuestionado banquero brasileño para financiar la película “Dark Horse” sobre su padre, que cumple arresto domiciliario por una condena a 27 años de prisión por golpismo.

Flávio Bolsonaro está acusado de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal. En un primer momento negó toda vinculación con el banquero. Pero finalmente se conocieron detalles de una relación cercana entre ambos.

El sitio The Intercept Brasil reveló que el mayor de los hermanos Bolsonaro negoció directamente con Vorcaro la transferencia de al menos 24 millones de dólares para producir el filme que tenía por objeto ensalzar la figura de su padre.

La Policía Federal busca esclarecer el origen de los fondos, la estructura de las operaciones y si se cometieron delitos como lavado de dinero, escribió el sitio UOL.

Pero hubo más. El diario Folha de San Pablo reveló que el 16 de noviembre pasado, poco antes del arresto de Vorcaro y de la liquidación del Banco Master, Flávio Bolsonaro le envió un mensaje inequívoco al banquero: “Hermano, estoy y siempre estará contigo, entre nosotros no hay medias tintas. ¡Solo necesito que me guies! Saludos cordiales".

La segunda causa es menos mediática. Está vinculada con una investigación que señala al abogado Willer Tomaz, amigo del expostulante presidencial, con sospechas de blanqueo de capitales que involucran a empresas de apuestas y plataformas de pago.

El teléfono celular de Willer fue secuestrado por la policía. Según informes periodísticos, el análisis del aparato reveló “transacciones financieras sospechosas”.

La investigación habría revelado contactos estrechos entre Willer y Flávio Bolsonaro. “En la nube del teléfonol de Willer, la Policía Federal encontró registros de fiestas, reuniones y viajes pagados por Flávio”, según UOL.

La causa tiene el ojo puesto en plataformas de apuestas, sociedades extranjeras y otros negocios vinculados al abogado, ya sea formalmente o a través de empresas pantalla.

“Entre los registros encontrados, hay referencias a fiestas, reuniones y encuentros en los que participaban ambos, así como documentos personales vinculados a Flávio hallados en el iCloud de Willer”, señaló la investigación citada por Folha.

Además, en el teléfono del abogado se encontraron fotos de Flávio Bolsonaro. Ambos se contactaban con una plataforma cuyos mensajes desaparecen tras su visualización.

Según Folha, “los documentos analizados por la Policía Federal indican que Flávio tenía acceso de ´usuario maestro´ a la cuenta bancaria de una de las empresas holding de Willer, Alcazar, lo que le otorgaba un importante poder de gestión".

El viernes pasado, la justicia ordenó la congelación de activos de Willer, rompió el secreto bancario y fiscal de sus empresas, canceló sus pasaportes y suspendió las actividades de sus compañías. Willer salió de Brasil el 21 de agosto y no hay constancia de su regreso, según fuentes del Tribunal Supremo Federal (STF) citadas por UOL.

Hay otra causa contra Flávio Bolsonaro, aunque de menor repercusión mediática. Allí se investiga una presunta difamación contra Lula.

El 3 de enero pasado, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en Venezuela, el senador de derecha escribió que el presidente brasileño sería “delatado” por el gobernante venezolano en delitos como narcotráfico y lavado de dinero.