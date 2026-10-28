Murió Alvin Hellerstein, juez federal que llevaba el caso de Nicolás Maduro

Alvin Hellerstein, el juez federal que presidió numerosos casos de gran repercusión a lo largo de casi 30 años en la magistratura, incluyendo el proceso contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, murió este miércoles a los 92 años.

Un portavoz del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York confirmó su deceso.

Hace dos semanas, Hellerstein supervisó la comparecencia de Maduro y de la ex primera dama venezolana, Cilia Flores, acusados de torturar a ciudadanos estadounidenses y a otras personas con el fin de mantenerse en el poder, cargos que rechazan.

Durante la audiencia, el magistrado interrumpió a Maduro, quien, en lugar de responder si se declaraba culpable o inocente de los cargos, comenzó a pronunciar un discurso sobre las acusaciones.

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Hellerstein fue nombrado juez en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton.

En 2011, pasó a la categoría de juez con estatus de senior (juez en situación de retiro parcial), lo que implicaba una carga de trabajo más reducida. Sin embargo, esto no impidió que algunos de los casos más mediáticos recayeran en sus manos.

En agosto, Hellerstein rechazó un intento del presidente Donald Trump de trasladar al ámbito federal el proceso judicial estatal en su contra, relacionado con pagos realizados a una estrella de cine para adultos para comprar su silencio.

El juez determinó que dichos pagos y reembolsos —que derivaron en la condena de Trump por 34 cargos estatales de falsificación de registros comerciales— no constituían actos oficiales. Trump ha apelado la decisión.

Asimismo, intervino para ordenar la liberación de Michael Cohen —quien fuera adversario de Trump—, permitiendo que cumpliera el resto de su condena bajo arresto domiciliario, tras concluir que la administración había tomado represalias contra el exabogado personal de Trump debido a la publicación de un libro revelador.

El juez también presidió los litigios sobre las indemnizaciones destinadas a los equipos de primera respuesta y otras personas afectadas por los atentados del 11 de septiembre.

Hellerstein había estado supervisando el caso de Maduro desde su captura por parte de las fuerzas estadounidenses en enero. El asunto se deriva de un proceso judicial de larga data que el juez ha supervisado durante más de una década. (NA)