El hijo de Nicolás Maduro advirtió que Cilia Flores atraviesa una situación "delicada" de salud

Nicolás Maduro Guerra, diputado e hijo del expresidente venezolano, señaló que su madrastra Cilia Flores, actualmente detenida en una cárcel de Estados Unidos tras su captura en una operación militar estadounidense en enero, "tiene un tema en el corazón muy delicado".

El hijo del exmandatario precisó que Flores, quien está procesada por narcotráfico en Nueva York junto a Maduro, "está con 40 mujeres (...) No hay condiciones para que después de una intervención como la que hay que hacerle se pueda recuperar plenamente".

Si bien semanas atrás, pidió la prisión domiciliaria con el objetivo de iniciar un tratamiento médico, el beneficio le fue rechazado; por lo que, Flores deberá permanecer detenida en una prisión federal en Brooklyn, Nueva York.

De acuerdo a sus abogados, la esposa de Maduro está medicada y sufre problemas cardíacos que requieren una exploración coronaria y una intervención. "La acusada representa un riesgo extremo de fuga (...) y constituye un peligro claro para los demás y para la comunidad", indicó la fiscalía en su argumento.

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Según el hijo de Maduro, su madrastra, de 69 años, padece un "prolapso" en el corazón, una condición que en situaciones graves puede causar fallos cardíacos. "Empezó a sufrir de la tensión después del 3 de enero, nunca había sufrido de la tensión (presión arterial)", precisó.

En tanto, el funcionario recordó que Flores sufrió un problema respiratorio tras inhalar el gas pimienta utilizado por los guardiacárceles de la prisión para controlar una riña entre dos mujeres. "Ella es asmática. Entonces... Bueno, esperamos que pueda pasar algo bueno esta semana", subrayó. (NA)