Trump sobre Bolsonaro y su familia: “Creo que son buenas personas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalo que estaría de acuerdo con que Flávio Bolsonaro llegue al país norteamericano a la vez que lo calificó como “buena persona”.

“Yo lo aprobaría. Creo que son buenas personas. Las elecciones fueron muy extrañas y me parecieron terribles”, expresó el mandatario estadounidense al ser consultado acerca de si estaría de acuerdo con que Bolsonaro vaya a Estados Unidos.

En declaraciones que formuló ante la prensa tras arribar a la Base Conjunta Andrews luego de su visita a Texas, agregó: “Conozco a Lula, conozco un poco a Flávio y muy bien al padre, quien fue tratado muy mal. Eso es Brasil. Es un país diferente”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Al hablar del triunfo de Luiz Inácio Lula Da Silva frente a Bolsonaro en el balotaje dijo: “La elección fue realmente extraña y creo que fue terrible. El resultado final está bien, pero la forma en que llegaron a ese resultado final fue terrible”. (NA)