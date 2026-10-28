Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos con su familia

El excandidato por el Partido Liberal de Brasil, Flávio Bolsonaro, aterrizó hoy en Estados Unidos, luego de fugarse de su país tras la derrota electoral del domingo frente a Luiz Inácio "Lula" da Silva y en medio de una investigación judicial por presunto lavado de activos.

El vuelo del Gulfstream G400, propiedad de la empresa de taxis aéreos ejecutivos, Buenos Aires Fly (Fly BA), aterrizó a las 10:24 en el aeropuerto de Miami Opa Locka Executive Airport, una estación aérea pública de aviación general y ejecutiva ubicada en el condado de Miami-Dade, Florida, a unos 18 km (11 millas) al norte del centro de Miami.

Había partido desde el aeropuerto internacional de Iguazú esta madrugada a las 0:21, con destino a Guayaquil, donde arribó a las 3:46 (hora local), 5:46 de nuestro país para una "escala técnica", tras sobrevolar Paraguay, Bolivia y Perú.

Manifiesto de vuelo presentado en Puerto Iguazú

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Si bien esta aeronave está capacitada para realizar el vuelo entre Iguazú y Miami en forma directa, sin repostar, en este caso dos circunstancias obligaron a concretar esta escala, la primera, la cantidad de equipaje que llevaba consigo la familia Bolsonaro y la otra, la necesidad de tener que rodear el territorio brasileño para evitar así tener que solicitar permiso para tal fin, teniendo en cuenta el pasajero que llevaban a bordo.

A las 4:21 de Guayaquil la aeronave volvió a despegar para volar ahora sí directo hacia territorio estadounidense, donde permanecerán bajo la protección del gobierno noerteamericano.

Bolsonaro pasó por la Argentina antes de seguir rumbo a Estados Unidos. Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, cruzó la frontera a las 22:50 del martes por el puente internacional Tancredo Neves junto con Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro.

El organismo precisó que los cuatro presentaron "documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país" y que sus tránsitos fueron registrados "sin incidentes". (NA)