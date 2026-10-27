¿Brasil más barato? Cómo impacta la devaluación del real en el bolsillo de los argentinos

Este reajuste favorece directamente los costos de gastronomía, combustible y compras generales

La fuerte volatilidad financiera y la devaluación del real registrada en Brasil tras el proceso electoral abrieron un escenario favorable para los turistas extranjeros que planean cruzar la frontera durante el próximo verano, especialmente para los visitantes provenientes de la Argentina.

Mientras que en las jornadas previas a los comicios el dólar cotizaba cerca de los 5 reales, el reacomodamiento del mercado impulsó la cotización a aproximadamente 5,40 reales por dólar, generando un diferencial directo en favor del poder adquisitivo de quienes vacacionen con moneda extranjera.

El impacto en el presupuesto de viaje

El salto en el tipo de cambio se traduce de manera directa en los consumos cotidianos dentro del territorio brasileño. Con una operación equivalente a 1000 dólares, los turistas pasaron de recibir unos 4990 reales a obtener cerca de 5400 reales, lo que representa un extra aproximado de 430 reales por la misma cantidad de divisas.

Este reajuste favorece directamente los costos de gastronomía, combustible y compras generales, abaratando de forma relativa la estadía en comparación con meses anteriores.

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Los analistas señalan que la ventaja cambiaria se sostendrá en la medida en que la devaluación del real no se vea completamente neutralizada por dinámicas inflacionarias locales en los destinos turísticos.

El factor climático a tener en cuenta

Más allá de la ecuación económica, los vacacionistas también evalúan las condiciones meteorológicas previstas para el verano en las distintas regiones de Brasil.

Debido a El Niño, destinos de alta preferencia para el turismo argentino, como Florianópolis o Balneário Camboriú, podrían registrar un régimen de mayores precipitaciones de lo habitual debido a la incidencia de fenómenos climáticos, aunque esto también abre margen para aprovechar días de lluvia recorriendo centros comerciales y polos gastronómicos.

Los pronósticos apuntan hacia condiciones relativamente más secas, aunque con presupuestos de traslado inicial más elevados que en los destinos del sur. (NA)