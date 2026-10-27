Una delegación del Vaticano llega a La Matanza para reunirse con movimientos sociales

A menos de dos semanas de la visita del papa León XIV a la Argentina, una delegación oficial del Vaticano participará el martes de un encuentro regional con movimientos sociales de América Latina en el partido bonaerense de La Matanza.

La actividad, que se desarrolla hasta el miércoles en la Ciudad Papa Francisco de la localidad de la provincia, bajo el lema "Por una Magnífica Humanidad", es impulsada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) con el propósito de elaborar un diagnóstico sobre las problemáticas que atraviesan los sectores vulnerables.

Las conclusiones del cónclave, informaron desde el colectivo social y sindical, serán entregadas directamente al Pontífice durante su estadía en el país, prevista del 8 al 11 de noviembre. Hay posibilidades, según pudo averiguar Agencia Noticias Argentinas, que se desarrolle una audiencia privada entre el líder de la Iglesia y referentes de la organización.

La comitiva de la Santa Sede está encabezada por sor Alessandra Smerilli, prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, y cuenta con la participación del padre Flavio Lauría, Emilce Cuda —integradora de la Pontificia Comisión para América Latina— y el padre Mattia Ferrari, coordinador general del Encuentro Mundial de Movimientos Populares (EMMP).

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El temario de las jornadas profundiza sobre cinco ejes principales: exclusión social y dignidad humana, transformaciones del empleo frente a la automatización, impacto de la inteligencia artificial y concentración de poder, expansión del narcotráfico en los barrios populares y fortalecimiento de la organización comunitaria. Los debates se apoyan en los lineamientos de “Magnifica Humanitas”, la primera encíclica de León XIV.

Alejandro "Peluca" Gramajo, secretario general de la UTEP, destacó la continuidad del vínculo entre la Iglesia y las organizaciones sociales heredado de los encuentros impulsados desde 2014.

Mencionó que la actual gestión papal agudiza la discusión incorporando el análisis sobre las nuevas tecnologías y la gobernanza global. Las jornadas concluirán este miércoles con una peregrinación hacia el predio "Las 3T", en el barrio Puerta de Hierro, donde se celebrará una misa comunitaria.

Pobreza, endeudamiento y narcotráfico: los temas de la agenda

La convocatoria se produce después de que dirigentes de los movimientos populares entregaran a León XIV, en septiembre, un informe de 72 páginas sobre la situación social argentina.

El documento lanzó miradas sobre el deterioro del poder adquisitivo, el creciente endeudamiento de las familias, los problemas de salud mental y la expansión del narcotráfico en los barrios populares. También describe el papel que desempeñan los comedores comunitarios, las cooperativas y las organizaciones territoriales frente a estas problemáticas.

Sobre esa base, las jornadas buscarán profundizar el debate en torno a cinco ejes: exclusión social y dignidad humana; transformaciones del empleo frente a la automatización y las plataformas digitales; inteligencia artificial y concentración del poder; avance de las estructuras vinculadas al narcotráfico; y organización comunitaria. (NA)