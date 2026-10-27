Bahiense-Estudiantes y Villa Mitre-9 de Julio inician las semifinales de la LBB Oro Femenino

Katia Kovach -que hoy no puede jugar- defiende a Paloma Vecchi y Victoria Martín controla a Marianella Leal. Fotos: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Con los cruces Bahiense del Norte (1º)-Estudiantes (4º) y Villa Mitre (2º)-9 de Julio (3º) comienzan, a las 21, las semifinales del segundo tramo correspondientes a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenina, "Viviana Albizu".

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Las series serán al mejor de tres partidos y se disputan en un contexto diferente al habitual, donde Bahiense y 9 de Julio tienen jugadoras vinculadas al plantel de Unión Bahía en la Liga Nacional, y en esta primera experiencia comparten equipo en ese nivel y, paralelamente, son rivales en el torneo doméstico.

El primer tramo de la competencia se lo adjudicó 9 de Julio, por lo tanto se consagrará campeón en caso de repetir en esta parte. De lo contrario, habrá una final extra.

En Salta 28

En el Manu Ginóbili, el local Bahiense espera por Estudiantes, dirigiendo Joaquín Irrazábal, Camila Robles y⁩ Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Para hoy, las locales no contarán con Juana Montivero e Isabella Canutti (afectadas a Unión Bahía), mientras que las visitantes tienen a Katia Kovach lesionada (esguince).

El tricolor se impuso en los seis partidos que disputaron en la temporada, los dos del Apertura (94-44 y 56-61), en semifinales (71-60 y 65-75) y los dos del Clausura (69-53 y 57-63).

En la Villa

En el José Martínez, se medirán el local Villa Mitre y 9 de Julio, arbitrando Alberto Arlenghi, Fabrizio Rey⁩ y Joaquín Binsou.

Por el tricolor la única baja es Candelaria Lauman y en el albiazul están todas en condiciones, aunque el cuerpo técnico evaluará las jugadoras a reservar.

En los siete partidos que jugaron hasta el momento, cinco ganó 9 de Julio y dos la Villa.

En el escenario de esta noche, 9 de Julio ganó 70-54 (el segundo del Apertura), los otros fueron de local (66-50, primero del Apertura), 59-48 y 49-43 (juegos 1 y 3 de semifinales) y 54-50 (primero del Clausura).

Mientras que Villa Mitre festejó en semifinales, 53-49 (juego 2) y el segundo del Clausura, 60-33.