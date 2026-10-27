Por obras, cuáles son las calles de Bahía que siguen afectadas y estarán cortadas al tránsito

Hasta mañana miércoles permanecerá interrumpido el tránsito en Zelarrayán y Felipe Varela, por los trabajos correspondientes al acueducto Planta Patagonia-Bosque Alto-Los Chañares, según detalló el municipio en su informe.

También habrá un corte en Tres Sargentos y Mayor de Elías, debido a una intervención en la red cloacal del barrio Acacias II.

En tanto, continúan las interrupciones en otros puntos de la ciudad. Por tareas del plan de bacheo, se encuentran afectadas las intersecciones de 1810 y Perito Moreno, Sócrates y Garibaldi, y Parera y Láinez.

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Además, permanece cortado el carril ascendente de Brandsen, entre Corrientes y Napostá, por trabajos de reconstrucción de cañerías subterráneas. A su vez, en Pacífico, entre Nicolás Pírez y Biggio, se desarrollan tareas de pavimentación.

Se recomienda a los conductores circular con precaución por las zonas afectadas.