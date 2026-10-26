Lo que sucede alrededor de Villa Mitre y Unión Bahía, mientras esperan rival en casa

Villa Mitre y Unión Bahía listos para volver a la acción. Fotos: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Unión Bahía, en la Liga Nacional Femenina, y Villa Mitre, en la Liga Argentina, serán locales en sus próximos compromisos, para después volver a salir a la ruta.

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Las chicas, que vienen de perder en su primera salida ante El Biguá (66-62) y frente a Independiente (70-48), recibirán el viernes a Quilmes, en el Manu Ginóbili.

Las quilmeñas anoche superaron a Vélez, 70 a 54 y habían cedido ante Boca, el viernes, 74 a 65.

Las xeneizes -únicas invictas de la Conferencia Sur- también habían cosechado otro triunfo en Mar del Plata, ante Peñarol, 76 a 47.

Justamente las marplatenses ayer tampoco pudieron ante Vélez (53-35), acumulando cuatro derrotas y siendo el único equipo de este grupo que aún no pudo ganar.

Villa Mitre por Liga Argentina volverá a jugar recién en 10 días, recibiendo a Deportivo Norte de Armstrong el jueves 5.

Será su segunda presentación, tras el debut triunfal ante Pico, 56 a 52, como local, es decir que cumplirá 16 días entre ambos partidos.

Mientras tanto, esta noche se producirá el debut de Racing (Avellaneda), único equipo de la Conferencia Sur que no tuvo acción, visitando a Regatas en San Nicolás.

Hasta el momento, River (3-0), Deportivo Norte (2-0) y Ciclisa (2-0) se mantienen invictos.

En Liga Nacional

Quimsa mantuvo su invicto en la Liga Nacional, tras vencer a Racing (Chivilcoy), por 68 a 54.

Los santiagueños cosecharon hasta el momento cinco victorias, siendo, junto con Peñarol (3-0), los únicos imbatidos.

Esta noche, desde las 20.30, juegan Lanús (1-6)-Regatas Corrientes (1-1).