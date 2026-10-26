El árbitro mundialista Facundo Tello brindará una charla en el Club Juventud Unida de Algarrobo

El árbitro internacional Facundo Tello, nacido en Bahía Blanca y reconocido por su participación en las dos últimas Copas del Mundo de fútbol, brindará una charla este jueves en el Club Juventud Unida de Algarrobo.

La actividad permitirá conocer de cerca la trayectoria y las experiencias de uno de los representantes del arbitraje argentino que llegó a dirigir en el máximo escenario del fútbol mundial.

Tello formó parte del equipo arbitral argentino en el Mundial de Qatar 2022 y también fue convocado para la Copa del Mundo de 2026, disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

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El encuentro está previsto para las 19 horas, en la Confitería del CJU. Al finalizar la charla, se realizará una cena para los asistentes.

Según la información difundida por la organización, la tarjeta tiene un valor de $30.000 y no incluye bebida.

Las reservas se pueden realizar al teléfono 291 641-9281. El plazo para reservar es hasta este miércoles 28.