Es el 10 de Ferro y fue a la Basílica de Luján a pedir por el ascenso a Primera: “Vine a hablarle a la virgencita”

La definición de la Primera Nacional está al rojo vivo y mantiene en vilo a los fanáticos. Uno de los equipos que está peleando por conseguir el ascenso a Primera División es Ferro, luego de 26 años en la segunda división.

Por eso, este lunes, Enzo Hoyos, atacante del equipo de Caballito, visitó la Basílica de Luján para hacer un pedido.

El futbolista reveló su pedido: el ascenso.

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“Vengo a pedir porque esta semana es muy especial, como yo juego al fútbol y estamos peleando ahí el ascenso para pedir por mi equipo”, contó junto a sus hijos.

Y agregó: “Pedirle para que salga bien toda esta semana y la próxima, si Dios quiere, jugar la final y que el ascenso que están esperando hace 26 años los hinchas. Soy una persona de fe y por eso viene con mi familia; hoy voy a pedirle a la virgencita”.

En la zona A, Ferro es líder del torneo, a dos puntos de su escolta Godoy Cruz, por lo que depende de sí mismo para conseguir la clasificación a la gran final. En la última fecha, Oeste visitará a Acasusso, mientras que el Tomba recibirá a Almirante Brown.

El equipo de Caballito fue uno de los más regulares a lo largo del torneo y tuvo varias posibilidades de estirar su ventaja, pero no pudo asegurar su lugar en la definición.

-Posiciones, Zona A: 1) Ferro, 65 puntos; 2) Godoy Cruz, 63; 3) Morón, 58; 4) Deportivo Madryn, 57; 5) Colón, 57; 6) Almirante Brown, 51; 7) Ciudad de Bolívar, 51; 8) Estudiantes, 49; 9) Chaco For Ever, 43; 10) Los Andes, 42; 11) Racing (Cba), 40; 12) Defensores, 39; 13) CA Mitre, 39; 14) Central Norte, 38; 15) All Boys, 38; 16) San Telmo, 38; 17) Acassuso, 34; 18) San Miguel, 33.

-Posiciones, Zona B: 1) Tristán Suárez, 63 puntos; 2) Atlanta, 61; 3) Temperley, 60; 4) Gimnasia de Jujuy, 58; 5) Midland, 54; 6) Gimnasia y Tiro, 52; 7) Maipú, 51; 8) Colegiales, 51; 9) San Martín, 48; 10) San Martín (T), 46; 11) Atlético Rafaela, 46; 12) Agropecuario, 43; 13) Quilmes, 42; 14) Almagro, 42; 15) Chacarita, 39; 16) Patronato, 37; 17) Nueva Chicago, 37; 18) Güemes, 26.

Cómo se define el ascenso de la Primera Nacional

La segunda división del fútbol argentino tiene un formato particular. Luego de la fase regular, los dos líderes de cada zona se enfrentan en una final para definir el primer ascenso a Primera.

El equipo perdedor tendrá una nueva posibilidad en el Torneo Reducido, donde clasifican los mejores siete de cada zona y juegan un campeonato de eliminación directa.

Primera Nacional, fecha 36, Zona A

Sábado 31 de octubre

15: Acassuso va Ferro

15: Godoy Cruz vs Almirante Brown

15.30: Morón vs Ciudad de Bolívar

15.30: Los Andes vs Mitre (SdE)

17: Chaco For Ever vs Racing de Córdoba

A confirmar sábado 31 de octubre o lunes 2 de noviembre

San Telmo vs Central Norte

San Miguel vs Deportivo Madryn

All Boys vs Estudiantes

A confirmar domingo 1 de noviembre o lunes 2

Colón vs Defensores de Belgrano

Primera Nacional, fecha 36, Zona B

Sábado 31 de octubre

15: San Martín (San Juan) vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

15: Atlético Güemes (SdE) vs Temperley

15: Tristán Suárez vs Deportivo Maipú

15: Agropecuario vs Almagro

15: Atlanta vs Midland

Domingo 1 de noviembre

18.30: San Martín (Tucumán) vs Colegiales

20: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Quilmes

Lunes 2 de noviembre

15: Chacarita vs Chicago

15: Atlético de Rafaela vs Patronato