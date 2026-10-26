Efecto Brasil: las acciones argentinas caen más 4% y el riesgo país supera los 740 puntos

Los activos argentinos caen más de 4% al promediar las operaciones de este lunes, arrastrados por la caída del mercado brasilero, luego de la reelección de Luiz Inácio “Lula” Da Silva, y el riesgo país supera los 740 puntos.

El MSCI MERVAL opera con una disminución de 4,2%, con pérdida generalizada en todos los papeles. Cerca del mediodía, el indicador recortó parte de la pérdida inicial que había sido de hasta 6,5%.

Lo mismo ocurre con los ADRS en Nueva York donde las acciones de Mercado Libre está entre las más castigadas con una cercana a 10%

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Los bonos de la deuda pública también retroceden hasta 1,6% , con lo cual el riesgo país y el riesgo país se dispara a 745 puntos.

Esto sucede en medio de un derrumbe de 15% del indice Bovespa y de una suba del 12% del dólar en Brasil que lo lleva a una paridad de R$5,5

Noticia en desarrollo. (NA)