Moratoria de ARBA: qué impuestos entran y hasta cuándo se pueden regularizar deudas

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) habilitó desde este lunes un plan especial de pagos para regularizar deudas tributarias con importantes bonificaciones.

El esquema es escalonado y concentra los mayores beneficios en las primeras semanas, ya que el organismo determinó que hasta el 13 de noviembre, quienes cancelen al contado accederán a un descuento del 40%.

La adhesión se realiza íntegramente de manera digital, a través del sitio oficial de ARBA. Desde allí, cada contribuyente puede consultar sus obligaciones, seleccionar el impuesto correspondiente y formalizar el plan sin necesidad de realizar trámites presenciales.

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El director ejecutivo del organismo de recaudación, Cristian Girard, explicó que la medida busca abrir una instancia concreta para regularizar obligaciones antes de que termine el año.

“Queremos que quienes hoy tienen deudas puedan ponerse al día y llegar a 2027 en condiciones de acceder a las bonificaciones del próximo año. Dar herramientas para cumplir también forma parte de una administración tributaria más justa y cercana”, sostuvo.

De cara a 2027, no registrar deuda con el fisco provincial será condición necesaria para acceder a las bonificaciones y descuentos impositivos. Además, el nuevo esquema previsto para el próximo año reconocerá especialmente la trayectoria de cumplimiento: los mayores beneficios corresponderán a quienes hayan pagado en tiempo y forma y no hayan necesitado ingresar a moratorias o planes de regularización.

“El año que viene vamos a profundizar el reconocimiento a quienes vienen cumpliendo. Los descuentos serán mayores para quienes hayan mantenido una buena conducta tributaria durante los últimos años, porque queremos valorar de manera concreta el esfuerzo y la responsabilidad de quienes cumplen con sus obligaciones”, señaló Girard.

El plan que comenzó a regir hoy alcanza a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas. Permitirá regularizar deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluidas aquellas que se encuentren en instancia prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización. También podrán incorporarse obligaciones vencidas o devengadas durante 2026, excepto las correspondientes al Impuesto de Sellos.

El beneficio mayor se concentrará en quienes ingresen en los primeros días de vigencia. El cronograma fue estructurado en cuatro fases diferenciadas, donde en ningún caso se podrá superar el monto del capital adeudado:

Primera etapa (26 de octubre al 13 de noviembre): 40% de descuento para pago al contado, 20% en 3 cuotas y 15% en 6 cuotas.

Segunda etapa (14 al 27 de noviembre): 35% de quita al contado, 15% en 3 cuotas y 10% en 6 cuotas.

Tercera etapa (28 de noviembre al 11 de diciembre): 30% al contado, 10% en 3 cuotas y 5% en 6 cuotas.

Cuarta etapa (12 al 31 de diciembre): se sostiene un 30% de bonificación exclusivamente para el pago al contado, sin descuentos para las alternativas financiadas. (NA)