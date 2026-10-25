Escaparon de la Policía, chocaron contra el paredón de una casa y terminaron detenidos

Dos hombres de 29 y 30 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este domingo en la ciudad, luego de protagonizar una persecución policial que terminó cuando el automóvil en el que circulaban chocó contra el paredón perimetral de una propiedad.

El procedimiento comenzó alrededor de las 0.15, en inmediaciones de Tierra del Fuego y Maestro Piccioli, cuando efectivos del Comando de Patrullas que realizaban recorridas preventivas intentaron interceptar un Citroën C4 gris oscuro en el que viajaban varias personas.

Según informó la Policía, al advertir la presencia de los uniformados, el conductor desobedeció las señales lumínicas y sonoras y emprendió la fuga a gran velocidad, lo que dio inicio a una persecución por distintas calles del sector.

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El desplazamiento del vehículo fue monitoreado en tiempo real por operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM), que coordinaron la intervención de distintos móviles policiales para intentar interceptarlo.

La persecución terminó en la intersección de Tierra del Fuego y Tarija, donde el conductor perdió el control del automóvil y chocó contra el paredón perimetral de una propiedad particular. El impacto provocó daños materiales.

Tras la colisión, el acompañante, identificado como Julián Agustín Gonzáles, de 29 años, descendió del vehículo e intentó escapar a pie, pero fue interceptado y aprehendido a pocos metros.

Por su parte, el conductor, Matías Oscar Ruiz, de 30 años, fue reducido y aprehendido en el automóvil.

Ambos quedaron a disposición de la UFIJ N.º 15 de Flagrancia del Departamento Judicial Bahía Blanca, imputados por el delito de desobediencia. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Sexta.