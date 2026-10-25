Aprehendieron a un joven por agredir a su pareja e incumplir una restricción perimetral

Un joven de 18 años fue aprehendido durante la madrugada de este domingo en Bahía Blanca, acusado de agredir físicamente a su pareja e incumplir una medida cautelar de prohibición de acercamiento que se encontraba vigente.

El procedimiento se registró alrededor de las 4, en una vivienda ubicada en Cramer al 200, luego de que una vecina llamara al servicio de emergencias 911 para alertar sobre gritos provenientes del interior del domicilio.

Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas se entrevistaron con una mujer de 25 años que presentaba una lesión visible en el rostro. En el interior de la vivienda también se encontraba su pareja, identificada como Agustín Tomás Cheuquel.

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De acuerdo con las actuaciones policiales, el joven habría agredido físicamente a la mujer y le habría provocado lesiones que motivaron su traslado al Hospital Dr. José Penna para recibir atención médica.

Además, al consultar los sistemas informáticos policiales, los efectivos constataron que sobre el joven pesaba una medida cautelar de prohibición de acercamiento vigente.

Ante las lesiones constatadas y el incumplimiento de la disposición judicial, procedieron a su aprehensión.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Cuarta, con intervención de la UFIJ N.º 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

La causa fue caratulada como desobediencia a una medida cautelar y lesiones en el marco de la Ley 12.569 de Violencia Familiar.