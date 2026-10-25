Empezaron las obras de una megainversión y de un gran complejo de locales lejos del centro bahiense

--Buen día, Juan, ¿cómo va todo? ¿Te quedaste con las ganas de vernos afuera de la Copa?

--Hola, José Luis. Todo bien, pero que yo sepa, el que llegó a la final de la Libertadores fue Estudiantes. Lo de ustedes, en la Sudamericana, está muy por debajo.

--No niego que es una copa inferior, pero ustedes ni eso. Sabía que nos ibas a bajar el precio y que, como muchos, nos querías afuera, pero no les dimos el gusto.

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--Ojo que todavía no ganaron nada. Pidamos los primeros cortados y arranquemos, ¿te parece?

--Coincido, aún no ganamos nada, pero al menos seguimos en carrera. Ok, me parece bien, arranquemos, mientras tanto voy pidiendo los primeros cortados.

--¿Escuchaste a Milei con lo de llegar a fin de mes?

--Sí, Juan, me parece que se fue a la banquina. Entiendo que siempre están los que quieren sacar rédito político y le ponen aditivos a la cosa y piden un “plan platita”, pero hay realidades que no se pueden negar.

--Es verdad, este fue uno de los temas de la semana pero no ahondemos porque toda opinión o interpretación que hagamos sobre esta cuestión va a ser tomada como tendenciosa o subjetiva por unos o por otros. Se acercan los próximos comicios y muchos se ponen muy susceptibles.

--Je, je, no es para menos, hay muchos cargos en juego y hay que ayudar a la patria, pero vos sacaste el tema. Bueno, entonces mejor hablemos de la ola de protestas en Europa. ¿Te parece?

--Nooo... de eso tampoco, mejor arrancá con alguna novedad bahiense que haga ruido. ¿Podés?

--Claro, como siempre, y esta te va a interesar: comenzaron las obras destinadas a levantar un gran complejo comercial frente al cementerio.

--Creo que algo me habías comentado.

--Sí, en enero pasado, cuando te tiré la venta del shopping Paseo del Sol, te hablé de esta idea. Bueno, ahora comenzaron los primeros pasos para que sea realidad.

--Tirá detalles, Juancho.

--Estará en calle Cambaceres, entre Agustín de Arrieta y Gregorio Rosas, y parece que va a ser bastante similar al que funciona en Tres Sargentos y Cambaceres.

--Bien. ¿Así que empezaron las obras?

--Sí, están armando los encofrados para las columnas de hormigón. El proyecto consta de dos grandes bloques de locales comerciales, con un total de 22 unidades diseñadas en diferentes tamaños y ubicaciones.

--¿Tenés algún precio?

--Me dijeron que la preventa de un local de 65 m2 sale 120 mil verdes. Obviamente el complejo tiene estacionamiento, algo clave en estos tiempos.

--Y... eso hoy pesa cada vez más, por eso florecen este tipo de emprendimientos.

--Tal cual, hoy hablamos del que está ubicado en Tres Sargentos y Cambaceres, pero también hay otro muy avanzado, con un super chino, en Tres Sargentos, entre Las Lajas y Agote, más un par en Circunvalación Norte, en la zona de los barrios cerrados y Pilmaiquén, por ejemplo.

--¿Del tema palomas que trajiste el domingo pasado tenés alguna novedad?

--No, pero el otro día me di una vuelta por algunas calles y pude comprobar que, más allá de la política municipal de combatirlas, el sector privado también debe hacer un esfuerzo.

--¿A qué te referís?

--A que pude ver como estos animales anidan o descansan en inmuebles privados, abandonados y no abandonados, generando suciedad y un estado deplorable en veredas y paredes. A veces hasta están sobre equipos de aire acondicionado, a unos tres metros de altura.

--Muchas veces parece que nada las detiene, pero coincido, hay frentistas que también le podrían sumar un poco de onda al centro, al menos barriendo la vereda.

--Sin querer volvemos a hablar de la crisis del centro bahiense.

--Es un tema inevitable. Acordate lo que me dijo Ricardo, un veterano comerciante, cuando me comentó que en el microcentro, hasta dos cuadras alrededor de la plaza Rivadavia no había prácticamente locales vacíos, pero que luego la crisis se veía claramente.

--Sí, recuerdo que te dijo que a medida que uno se aleja, comienzan a verse superficies desocupadas.

--Exacto, y te doy una muestra de cierto éxodo hacia los barrios. Me enteré que a principios de mes el conocido negocio de venta de ropa para hombres que funciona en Estomba y Gorriti, se muda.

--No me digas que Javier, el de la guía, tomó nuevos horizontes.

--Sí, el 2 de noviembre abre su local propio en calle Rivadavia al 1400, a una cuadra de la plaza, pero de Villa Mitre.

--¡Uh!. No sabía nada. Hace rato que está en esa esquina. Bueno, le deseamos mucho éxito.

--Efectivamente. Más de 10 años, si no me falla la memoria. Pero ahora vuelve al barrio de sus amores. No te olvides que la familia es del rubro y de ese sector.

--Sí, claro, conozco a su hermano Juanber, a quien la reapertura de Falucho que acaba de anunciar el intendente no le va a venir nada mal.

--Susbielles anunció que van a recuperar las históricas 5 esquinas y durante una recorrida por el lugar dijo que la anterior administración hizo todo mal en esa calle, con fuerte impacto en el comercio.

--A propósito vi que el jueves el Concejo Deliberante aprobó un proyecto del Municipio para eliminar de manera definitiva las ciclovías de Yrigoyen, desde Zelarrayán hasta avenida Napostá y la instalada en el ingreso a Palihue sobre Casanova, entre Fuerte Argentino y Cerrito.

--Sí, sobre todo en el caso de la primera, la medida obedeció a los numerosos reclamos realizados por los comerciantes del sector. Pero ojo que habrá carriles prioritarios para ciclistas en los ejes Donado-Belgrano y O'Higgins-Alsina, donde se instalará una senda para bicicletas, aunque por allí podrán circular autos.

--Es decir, sin palos amarillos u otros demarcadores.

--Exacto, y la ciclovía a la sede de la UNS en Altos del Palihue será costeando el Club de Golf , con cruce de las vías a la altura de Inmigantes. ¡Ah! Me olvidaba, sumale una bicisenda de más de seis kilómetros hacia el puerto, que realizará el Consorcio portuario.

--Hablando de puerto. ¿Nada sobre las grandes inversiones?

--Sí, empezó una muy, pero muy, grande. Justo hoy hay una nota en La Nueva. porque comenzó el pilotaje de un amplio costero predio ubicado en Galván, donde TGS construirá una playa de tanques para su megaproyecto de 3.200 palos verdes a ejecutar en Bahía y Vaca Muerta.

--¿El que permitirá industrializar y exportar líquidos del gas?

--Sí, el que producirá propano, butano y gasolina. Bueno, los trabajos ya comenzaron detrás del predio de la exrefinería de la Esso, sobre terrenos ganados al mar. En cuanto a la futura planta de fraccionamiento en Cerri, las obras comenzarán en breve.

--Excelente noticia, porque generará mucho empleo. Che, Juan. ¿qué hacés?

--¿Por? ¿Qué pasa?

--¿Qué haces mirando el celular?

--Mirá, fijate. ¿De dónde salieron estos muchachos? ¡En un mes ya tienen casi 700 autos publicados! Algo está pasando en el mundo de los autos en Bahía Blanca... y parece que bastante rápido.

--Ah, estas mirando Bahiaautos.com, un nuevo sitio digital de clasificados para comprar y vender vehículos. Resulta que apenas hace un mes que apareció y los números ya están dando que hablar.

--No lo dudo, casi 700 autos publicados y 8.000 seguidores en Instagram. ¡En solo un mes!

--Mirá, por lo que se comenta, semejante arranque sorprendió hasta a sus propios creadores, que esperaban una buena recepción, pero parece que los bahienses les cambiaron los planes.

--¿Y qué tiene de especial?

--Para empezar, publicar es gratis, tanto para agencias como para particulares. Sí, gratis. Una palabra que últimamente cuesta bastante encontrar.

--No lo dudo.

--Y ojo, que no es solamente para quienes quieren vender. Si estás buscando un auto, también tenés cientos de opciones para mirar, comparar y elegir.

--Veo que la apuesta de estos muchachos es ambiciosa: convertir a Bahiautos.com en el sitio de referencia de Bahía Blanca para comprar y vender vehículos. ¿Lo conseguirán?

--El tiempo lo dirá. Entrá a Bahiautos.com, buscá su Instagram y comprobalo vos mismo.

--Y sí. Una cosa está muy clara: estos muchachos no vinieron a dar una vuelta manzana. ¡Vinieron en serio!

--Bueno, pero ahora seguí vos tirando novedades.

--Ok, lo que vos digas, José Luis. Parece que Lucciano’s va a tener un nuevo local en Bahía.

--Sí, ¿otro además del que está en Alem y Rodríguez y del que abrió en Villa Mitre, en Garibaldi y Alberdi?

--Exacto. Me dicen que aún no está del todo cerrado, pero que abriría en el Bahía Blanca Plaza Shopping. Te lo tiro porque ya hay mucha gente hablando del tema.

--Che, ¿y sabés quien va a realizar la inversión?

--Un joven abogado cuyo apodo me hace acordar a los que se paran atrás de algún jugador en una partida de naipes...

--Ah, bien, entiendo, lo llaman igual que a un animal de granja, je, je. Así que pronto los bahienses van a poder disfrutar de algún plato de la cadena de restaurantes de pollo frito más famosa y grande del mundo.

--Exacto, y para el postre, si la cosa se concreta, podrán pasar por esta heladería premium con locales y exportaciones en varios países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

--Tenés razón, cuestiones de la globalización. ¿Cerramos tema negocios?

--Antes te tiro dos confirmaciones de adelantos que te compartí hace bastante. Uno es que avanza muy bien la construcción de la nueva sucursal de una tradicional cadena de electrodomésticos bahiense en Terrada y Rondeau, donde había una antigua casona con el mural de un indio. Y la otra es que, efectivamente, la cervecería de Sarmiento y Witcomb, frente a la iglesia Santa Rita, se va a llamar La Palmera.

--Sí, el otro día pasé y está muy avanzada la obra. De Monte y su costanera en peligro, ¿tenés algo?

--Mirá, a mi correo jflorin@lanueva.com me escribió Dardo Lemos señalando que no sirve llorar sobre la leche derramada porque la habilitación para construir tan cerca del mar data de muchísimas décadas, con varios edificios que se remontan a la década del 70, pero consideró que cualquier obra en beneficio de toda una localidad la deberán pagar, proporcionalmente, todos los que tienen propiedades en Monte.

--Veo que puso el dedo en la llaga.

--Así parece. Señaló que hacer recaer el aporte solo en los que tienen propiedades sobre la zona dañada no corresponde, porque aplicando el mismo criterio, ¿deben pagar por las “cosas públicas”, solamente quiénes las usan directamente? ¿Cómo podemos sostener hospitales públicos, escuelas públicas, etc, si quienes no los usan, no contribuyen para su funcionamiento?

--Un argumento muy, pero muy discutible...

--Y sí, y planteó un aspecto que me parece muy interesante. Expresó que hasta ahora se tuvieron en cuenta aportes de ingenieros, científicos de distintas áreas, empresas constructoras, funcionarios públicos y propietarios, pero no de especialistas en defensas costeras y con experiencia práctica real.

--Bien, sé que te escribe mucha gente y no podes comentar todo, pero capaz tenés un lugarcito más.

--Dos breves: uno felicitar a Elba y Josefina por los 23 años de su local de ropa para mujer de Alem al 800 y el otro transmitir una preocupación, compartida por muchos, que me planteó Ricardo.

--¿Qué preocupación?

--Me comentó que hay radares que advierten su presencia apenas a escasos cien metros, sin un cartel que diga Fiscalización de Velocidad, como es el caso del que está en el camino viniendo de la rotonda de Bosque Alto yendo al Shoping, que para quienes no conocen se convierte en una trampa.

--Bueno, vamos cerrando, Juan. Se hizo retarde y vos seguro tenés que ir a prender el fuego.

--Si, pero pará: antes te cuento que ya está a la venta la segunda edición del libro “Rugby, Historias y protagonistas de Bahía Blanca y la región”, de nuestro querido compañero Ricardo Sbrana.

--Felicitaciones para Ricky. Tremendo trabajo. ¿Y dónde se puede comprar?

--En la editorial EdiUNS, de lunes a viernes, de 8 a 13, en Santiago del Estero 639. Y también a través de la web ediuns.com.ar, donde encontrarán detalles del contenido del trabajo y el precio correspondiente.

--Muy pero muy recomendable. Es un trabajo minucioso que abarca los primeros pasos de este deporte en la ciudad, atravesando décadas de crecimiento, hasta llegar a la actualidad. Ah, me olvidaba! de otro tema.

--Decime.

--.Si tenés ganas de darte una vuelta, el viernes que viene comienza la Fiesta de las Llanuras en Dorrego, con distintas actividades que se extenderán hasta el domingo 8 de noviembre.

--Dale, le mandamos un saludo para la gente de la Peña Nativista que tanta garra le ponen y les deseamos mucho éxito en esta nueva edición. Listo, ahora sí, nos vamos.

--Ok, pero dejame decirte que del 6 al 8 de noviembre hay varios bahienses que viajarán al Gran Premio de Brasil para ver a Colapinto.

--Sí, y varios el 21 de noviembre a Colombia, a ver al más grande.

--Ja, ja, chau, José Luis, nos encontramos el próximo domingo.

--Hasta la semana que viene, Juan.