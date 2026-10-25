Bahía Blanca, una ciudad que exporta ciencia

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Hay ciudades que exportan productos y servicios. Bahía Blanca, desde hace décadas, también exporta conocimiento.

En lo que va de 2026, esa condición volvió a hacerse visible: científicos vinculados con Bahía Blanca alcanzaron posiciones destacadas en disciplinas que van desde la astrofísica y la ingeniería química hasta la biofísica, la informática, la matemática y la física.

Hay trayectorias consagradas y jóvenes investigadores que empiezan a ganar espacio internacional: algunos recibieron premios, otros fueron reconocidos por descubrimientos, asumieron posiciones de liderazgo o accedieron a becas competitivas.

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No todos los reconocimientos tienen el mismo peso, pero juntos muestran un fenómeno que excede a sus protagonistas: Bahía Blanca cuenta con una estructura científica poco frecuente para una ciudad argentina y con capacidad para formar investigadores de proyección nacional e internacional.

1) AMINA HELMI

(La bahiense que ayudó a reconstruir la historia de la Vía Láctea)

--¿Quién es? Nacida en Bahía Blanca, la astrofísica fue distinguida en 2026 con el Premio Kavli de Astrofísica, uno de los máximos reconocimientos mundiales en esa disciplina. Compartió el premio con Vasily Belokurov y Rodrigo Ibata. El reconocimiento llegó por investigaciones que cambiaron la manera de comprender la formación de nuestra galaxia. Helmi estudió las huellas que dejaron antiguas fusiones entre la Vía Láctea y otras galaxias e identificó corrientes de estrellas que funcionan como fósiles cósmicos.

--¿Qué investiga? La formación y evolución de las galaxias, especialmente la historia de la Vía Láctea y las evidencias de antiguas fusiones galácticas.

--¿Por qué fue reconocida? El Premio Kavli destacó su contribución a demostrar que las grandes galaxias se forman mediante sucesivas fusiones y a identificar restos de esas colisiones en nuestra propia galaxia.

2) IRINA SAN SEBASTIÁN

(Un asteroide lleva ahora el nombre de una científica bahiense)

--¿Quién es? Para una astrónoma, pocas distinciones pueden ser tan simbólicas como que un cuerpo celeste lleve su nombre.Eso ocurrió en 2026 con Irina San Sebastián, nacida en Bahía Blanca. La Unión Astronómica Internacional oficializó la denominación (20786) San Sebastián para un asteroide descubierto en 2000. El reconocimiento distingue su trayectoria e investigaciones sobre asteroides, su evolución colisional y los cuerpos de tipo “rubble pile”.

--¿Qué investiga? Asteroides, evolución de cuerpos menores del Sistema Solar y procesos de colisión y fragmentación.

--¿Por qué fue reconocida? La Unión Astronómica Internacional incorporó su apellido al nombre oficial de un asteroide como reconocimiento a su trayectoria científica. La distinción tiene una dimensión especialmente potente: una bahiense que estudia los cuerpos del Sistema Solar terminó incorporando su propio nombre al mapa del cielo.

3) NOELIA NOËL

(La astrofísica bahiense que busca acercar las galaxias a la sociedad)

--¿Quién es? Nacida en Bahía Blanca y criada en General Daniel Cerri, Noelia Noël construyó una carrera científica internacional que en 2026 sumó un reconocimiento de especial relevancia. La astrofísica, docente e investigadora de la University of Surrey, en el Reino Unido, fue seleccionada para recibir la Leadership Fellowship in Public Engagement, una beca otorgada por el Science and Technology Facilities Council (STFC). El programa contempla un financiamiento de 225.000 libras durante tres años para impulsar iniciativas que acerquen la ciencia a la sociedad. La propuesta de Noël combina su especialidad en astrofísica con actividades de divulgación e inclusión dirigidas, entre otros grupos, a jóvenes que asumen responsabilidades de cuidado de familiares y que muchas veces relegan sus propios proyectos personales.

Su historia científica comenzó en General Daniel Cerri, donde asistió a la Escuela Nº 14, y continuó en el Colegio Claret de Bahía Blanca. Luego estudió Astronomía y completó su formación de posgrado en el exterior hasta consolidar su carrera académica en el Reino Unido. En septiembre, el Concejo Deliberante la declaró Personalidad Destacada de Bahía Blanca, en reconocimiento a su trayectoria internacional y a su compromiso con la divulgación y la inclusión a través de la ciencia.

--¿Qué investiga? Astrofísica, formación y evolución de las galaxias y poblaciones estelares. Su trabajo busca comprender cómo evolucionan estos enormes sistemas, que reúnen estrellas, gas y materia oscura.

--¿Por qué fue reconocida? Por su trayectoria científica y por obtener la competitiva Leadership Fellowship in Public Engagement del STFC, que financiará durante tres años un proyecto para acercar el conocimiento científico a la sociedad. La iniciativa combina divulgación, participación pública e inclusión de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

4) ESTEBAN BRIGNOLE

(Una vida dedicada a transformar ciencia en tecnología)

--¿Quién es? Esteban Brignole nació en Bahía Blanca en 1940 y forma parte de la historia de la ingeniería química argentina. En mayo de 2026 recibió el Premio Consagración 2025 “Ing. Carlos Frede Christiansen”, otorgado por la Academia de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires.

Brignole fue uno de los impulsores de PLAPIQUI, uno de los grandes núcleos argentinos de investigación aplicada en ingeniería química. Fue investigador y docente de la UNS y del CONICET, y recibió también el Premio Konex y el reconocimiento Investigador de la Nación.

--¿Qué investiga? Ingeniería química, termodinámica, equilibrio de fases, diseño y simulación de procesos y aplicaciones de la ingeniería al desarrollo industrial.

--¿Por qué fue reconocido? Por una trayectoria científica y tecnológica que contribuyó a consolidar la ingeniería química argentina y a vincular investigación, formación académica y desarrollo productivo.

5) CECILIA BOUZAT

(Cuando la ciencia básica descubre dónde actúa el cannabis)

--¿Quién es? Bioquímica y biofísica, investigadora superior del CONICET, profesora de la UNS y directora del INIBIBB, Bouzat lleva décadas estudiando los receptores que permiten la comunicación entre las células nerviosas. En 2026 volvió a ser noticia por un trabajo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. El estudio, realizado junto con Juan Facundo Chrestia y colaboradores de Argentina y Reino Unido, identificó con precisión una región molecular involucrada en la interacción del cannabidiol con el receptor nicotínico alfa-7. El hallazgo permite comprender mejor cómo el cannabidiol modifica el funcionamiento de un receptor neuronal.

--¿Qué investiga? Biofísica de receptores neuronales, comunicación entre células nerviosas y mecanismos moleculares vinculados con enfermedades neurológicas.

--¿Por qué fue reconocida? En 2026, el Concejo Deliberante de Bahía Blanca distinguió a Bouzat y Chrestia por su trayectoria y por el descubrimiento publicado en PNAS. La investigación puede aportar conocimientos para desarrollar en el futuro tratamientos más específicos frente a trastornos neurológicos y procesos inflamatorios.

Bouzat ya había recibido el Premio L'Oréal-UNESCO para Mujeres en Ciencia y una beca Guggenheim.

6) JUAN FACUNDO CHRESTIA

(Una nueva generación que llega a las grandes ligas)

--¿Quién es? El trabajo con Bouzat colocó en primer plano a Juan Facundo Chrestia, investigador del INIBIBB y especialista en bioquímica y biofísica.

--¿Qué investiga? Receptores nicotínicos, mecanismos de señalización celular y biofísica molecular.

--¿Por qué fue reconocido? Por su participación en un trabajo de alcance internacional publicado en PNAS y por una investigación que permitió precisar el mecanismo molecular de interacción del cannabidiol con un receptor neuronal. El Concejo Deliberante lo distinguió junto con Bouzat.

7) FERNANDO JAVIER LORENZO

(De Ingeniero White al reconocimiento académico)

--¿Quién es? En 2026, la tesis doctoral de Fernando Javier Lorenzo fue elegida como la mejor del Doctorado en Química de la UNS de 2025 y recibió el Premio “Aarón y Fanny Fideleff de Nijamkin”. Luego, el Concejo Deliberante lo declaró Personalidad Destacada de Bahía Blanca. Su investigación se centró en la generación de sistemas heterocíclicos mediante reacciones químicas asistidas por microondas.

--¿Qué investiga? Química orgánica y desarrollo de nuevas estrategias de síntesis de moléculas complejas.

--¿Por qué fue reconocido? Por la calidad de su investigación doctoral y por su trayectoria científica.

8) RODRIGO SANTOS

(De Bahía Blanca a la conducción de una sociedad científica nacional)

--¿Quién es? En 2026, Rodrigo Santos fue elegido presidente de la Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa (SADIO) para el período 2026-2027. Investigador del ICIC-CONICET-UNS y docente de la UNS, trabaja en informática e investigación operativa.

--¿Qué investiga? Informática, optimización, investigación operativa y desarrollo de herramientas para resolver problemas complejos mediante métodos computacionales.

--¿Por qué reconocido? Su elección para conducir SADIO constituye un reconocimiento a su trayectoria académica, la formación de recursos humanos, la generación de conocimiento y la transferencia tecnológica.

9) VICTORIA ARCE PISTONE

(La matemática que trabaja en la frontera entre lógica e inteligencia artificial)

--¿Quién es? Victoria Arce Pistone pertenece a una generación joven y trabaja en uno de los cruces científicos de mayor proyección: matemática, lógica e inteligencia artificial. Investigadora del INMABB y la UNS, en 2026 defendió su tesis doctoral en Matemática y obtuvo una beca posdoctoral del CONICET. Su trabajo aborda la lógica paraconsistente, que permite trabajar con información contradictoria sin dejar de producir razonamientos útiles.

--¿Qué investiga? Lógica matemática, sistemas paraconsistentes y herramientas formales aplicables al razonamiento con grandes modelos de lenguaje.

--¿Por qué fue reconocida? Su incorporación al sistema de becas posdoctorales del CONICET y la defensa de una tesis doctoral en un área de frontera consolidaron una trayectoria que vincula matemática avanzada con uno de los grandes desafíos actuales de la inteligencia artificial.

10) YAMILA MELENDI

(Una bahiense que llegó a la ciencia espacial)

--¿Quién es? Geofísica formada en la UNS, en 2026 Yamila Melendi fue seleccionada para una beca SCOSTEP Visiting Scholar, que le permitió realizar una estadía de investigación y capacitación vinculada con la física solar y espacial. Estudió la respuesta de la ionosfera frente a tormentas geomagnéticas extremas.

--¿Qué investiga? Geofísica, ionosfera, clima espacial y efectos de la actividad solar sobre el entorno terrestre.

--¿Por qué fue reconocida? Por haber sido seleccionada para una competitiva instancia internacional de formación e investigación que le permitió ampliar su experiencia en el campo de la heliosfera y la física espacial. Más que un premio consagratorio, es una puerta de entrada a la comunidad científica internacional.

11) MAURO PATRIGNANI

(La nueva generación que se prepara para investigar en Alemania)

--¿Quién es? Mauro Patrignani representa otra de las historias de formación científica que nacen en la UNS y se proyectan al exterior. Licenciado en Física por la UNS y becario doctoral del CONICET, fue seleccionado para una beca doctoral de la Sociedad Max Planck, Fundación Bunge y Born y Fundación Williams, con una estadía de investigación en Alemania.

--¿Qué investiga? Química computacional, dinámica molecular, fisicoquímica de superficies, catálisis y materiales.

--¿Por qué fue reconocido? Por haber sido seleccionado para una oportunidad internacional de formación científica que permite a jóvenes investigadores argentinos integrarse temporalmente a instituciones de referencia mundial.

12) JUAN CARLOS TORRE

(El sociólogo que recibió el máximo reconocimiento de las Humanidades argentinas)

--¿Quién es? Juan Carlos Torre nació en Bahía Blanca en 1940 y construyó una de las trayectorias académicas más reconocidas de las ciencias sociales argentinas. Sociólogo e historiador, estudió especialmente la sociedad argentina, el movimiento obrero, el sindicalismo y el peronismo. En septiembre de 2026 fue elegido Premio Konex de Brillante 2026, la máxima distinción de la edición dedicada a las Humanidades. El jurado lo seleccionó como la personalidad más destacada de las Humanidades argentinas de la década 2016-2025.

La distinción coronó una trayectoria de más de medio siglo. Torre fue profesor e investigador en distintas instituciones y profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella. Sus trabajos contribuyeron a comprender la relación entre movimiento obrero, sindicalismo y procesos políticos argentinos.

--¿Qué investiga? Historia social y política argentina, sociología histórica, movimiento obrero, sindicalismo, peronismo y transformaciones de la Argentina contemporánea.

--¿Por qué fue reconocido? El Premio Konex de Brillante 2026 reconoció su trayectoria y su aporte sostenido al conocimiento de la sociedad y la historia argentina. Ya había obtenido el Konex de Platino en 1996 y recibió también una beca Guggenheim. Torre demuestra que la tradición científica de Bahía Blanca también tiene una expresión de enorme jerarquía en las Ciencias Sociales y las Humanidades.

Gerardo Perillo, un bonus track

Aunque nació en Buenos Aires, Gerardo Perillo está radicado en nuestra ciudad desde 1982. Investigador superior del CONICET en el IADO, es una figura central de la oceanografía argentina.

De hecho, en septiembre, la American Geophysical Union le otorgó el AGU International Award 2026, por sus contribuciones y liderazgo en las Ciencias de la Tierra y el espacio, un reconocimiento internacional muy importante.

Una ciudad que produce conocimiento

Los nombres cuentan historias diferentes: una astrofísica que recibe uno de los mayores premios del mundo; una astrónoma cuyo apellido queda inscripto en un asteroide; un ingeniero químico que transformó ciencia en tecnología; investigadores que publican en PNAS; matemáticos que trabajan sobre lógica e inteligencia artificial; y jóvenes científicos con proyección internacional.

Bahía Blanca posee una concentración de instituciones científicas poco habitual fuera de los grandes centros nacionales. El sistema CONICET-UNS reúne institutos dedicados a ciencias del mar, biología, matemática, física, ingeniería, economía y geología.

PLAPIQUI vincula investigación y producción en áreas como polímeros, alimentos, catálisis y procesos químicos. INIBIBB concentra investigaciones en neuroquímica, biofísica de membranas, biología del desarrollo y neurobiología molecular y celular.

Y esa estructura no sólo produce papers: forma estudiantes, becarios, doctores e investigadores que luego compiten por posiciones y reconocimientos en Argentina y el mundo.

Amina Helmi, Noelia Noël, Irina San Sebastián, Esteban Brignole, Cecilia Bouzat, Juan Facundo Chrestia, Fernando Javier Lorenzo, Rodrigo Santos, Victoria Arce Pistone, Yamila Melendi y Mauro Patrignani son historias distintas. Torre agrega una undécima desde las Humanidades. Juntos cuentan una historia mayor: la de una ciudad que produce conocimiento.

Una ciudad conocida por su puerto, su polo petroquímico, su actividad agroindustrial y su Universidad, pero también por algo menos visible y mucho más silencioso: la ciencia que se hace en sus laboratorios y que, desde Bahía Blanca, llega al mundo.