Por obras de mantenimiento: cuáles son los cortes de calles programados para esta semana

El Municipio informó este domingo el cronograma de cortes programados de tránsito y modificaciones en los recorridos de las líneas de colectivo que se realizarán esta semana en diferentes sectores de la ciudad como consecuencia de la ejecución de obras de reacondicionamiento urbano.

De acuerdo a la información comunal, el esquema será el siguiente:

Lunes 26

De 8 a 12: corte total en Mitre al 300 por trabajo de hormigonado.

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De 8 a 16: corte de media calzada sobre calle Cambaceres en su intersección con 14 de Julio, debido a obra de instalación de semáforos.

Cambios de recorridos:

Línea 500: Sesquicentenario a White por Paraguay, Zapiola, 19 de Mayor, Mitre y Sarmiento.

Línea 503: desde Sívori y Cabrera a Tierra del Fuego y Esmerada por Caronti y Estomba.

Línea 516: hacia Alberdi y Huaura por Mitre, Caronti, Estomba y recorrido habitual.

Martes 27

De 8.30 a 16: corte total de ambos carriles en Thompson, entre Piedrabuena y Fatone, por tareas de recambio y empalme de caños subterráneos de agua potable.

Hasta el miércoles 28

Corte en Zelarrayán y Felipe Varela, por ejecución de la obra “Acueducto Planta Patagonia – Bosque Alto- Los Chañares. El desvío vehicular se realiza desde calle El Resero y calle Facundo Quiroga.

Cambios de recorridos:

Línea 500: Sesquicentenario a White por Paraguay, Zapiola, 19 de Mayo, Mitre y Sarmiento.

Línea 509: Klostermann y Castelli a Rojas y Garay por Zelarrayán, Quiroga, Mitre, El Resero y nuevamente Zelarrayán. El regreso, en tanto, será por Zelarrayán, El Resero, Mitre, Quiroga y nuevamente Zelarrayán.