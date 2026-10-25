Un lunes con ascenso de temperatura: cómo será el comienzo de la semana en Bahía Blanca

Una jornada que comenzará fría pero que irá templándose hacia la tarde, es la que vivirá este lunes la ciudad de Bahía Blanca.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 21 grados centígrados.

En la mañana, el tiempo será frío con soleados a fresco; el viento será leve del sector norte y la visibilidad será buena.

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La temperatura mínima será de 7 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será templado con cielo parcialmente nublado. El viento tendrá intensidad leve del noreste, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas se dará la máxima del domingo, con 21 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fresca con cielo parcialmente nublado. Se estima para medianoche una temperatura de 13 grados centígrados.