"Bahía al mar": la obra de recuperación del muelle de elevadores alcanzó un 75% de avance

En el marco del programa "Bahía al Mar", el intendente Federico Susbielles y el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Santiago Mandolesi Burgos, recorrieron las obras que se ejecutan en el sector del histórico Muelle de Elevadores, donde se desarrolla la primera etapa de un proyecto integral destinado a recuperar y poner en valor uno de los espacios más emblemáticos del frente costero de la ciudad.

Los trabajos presentan actualmente un 75% de avance y contemplan la construcción de un paseo peatonal en las instalaciones que rodean al Castillo de la Usina General San Martín, integrando un recorrido que vinculará las áreas de la Usina, los elevadores de la exJunta Nacional de Granos y los restos del antiguo muelle.

La intervención busca transformar este espacio en un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes, combinando patrimonio, paisaje y acceso público al entorno portuario.

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Entre las tareas que se encuentran en ejecución se destacan la adecuación de las estructuras de las antiguas calderas, el desmalezado y acondicionamiento general del predio, y la construcción de una pasarela-mirador que permitirá apreciar desde una perspectiva única este sector histórico del estuario.

Asimismo, el proyecto contempla la construcción de terrazas-mirador mediante terraplenes que funcionarán como balcones con vistas privilegiadas hacia el mar y el puerto, la restauración de los locales gastronómicos existentes, la incorporación de mobiliario urbano, la ejecución de una plaza seca y el reacondicionamiento del muro existente.

La obra forma parte de una iniciativa más amplia que busca fortalecer la relación entre la ciudad y su frente marítimo-portuario, recuperando espacios de alto valor histórico y paisajístico para el disfrute de toda la comunidad.

Durante la recorrida, Susbielles y Mandolesi Burgos destacaron la importancia de continuar avanzando en proyectos que permitan acercar el mar a los bahienses, generar nuevos espacios públicos de calidad y preservar el patrimonio que forma parte de la identidad bahiense.

"Bahía al Mar" constituye una de las principales iniciativas de integración urbana y costera de los últimos años, promoviendo la recuperación de sectores estratégicos para consolidar un vínculo cada vez más cercano entre la ciudad y su estuario.